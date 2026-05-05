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    AKTIE IM FOKUS

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    Flatexdegiro erholen sich - Neu auf Empfehlungsliste von Goldman

    Für Sie zusammengefasst
    • Erholung um 2,4 Prozent auf 31,28 Euro bei Onlinebroker
    • Auf Goldman Sachs Liste nach Mai-Update aufgenommen
    • Carruthers Kursziel 47 Euro und neues Rekordpotenzial
    AKTIE IM FOKUS - Flatexdegiro erholen sich - Neu auf Empfehlungsliste von Goldman
    Foto: 641210013

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Flatexdegiro haben sich am Dienstag von ihrem Vortagestief seit Anfang April abgesetzt. Die Papiere des Onlinebrokers erholten sich um bis zu 2,4 Prozent auf 31,28 Euro. Bei 31,39 Euro wartet die exponentielle 200-Tage-Linie.

    Flatexdegiro-Anteile stehen nach dem Mai-Update nun auf der "European Conviction List - Directors' Cut" mit den besten Anlageideen von Goldman Sachs für Europa. Der für das im MDax notierte Unternehmen zuständige Analyst Oliver Carruthers sieht nach der zuletzt vergleichsweise schwachen Entwicklung der Aktien jetzt einen guten Einstiegszeitpunkt.

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    Dabei rechnet er mit steigendem Anlegerinteresse an der fragmentierten und eher links liegengelassenen Branche von Privatkundenbrokern. Hier verfüge Flatexdegiro über Größenvorteile, gute Preise und ein breites Angebot.

    Mit seinem Kursziel von 47 Euro traut Carruthers den Aktien neue Rekorde zu. Der bisherige Höchststand lag im Februar bei 43,24 Euro./ag/zb

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur flatexDEGIRO Aktie

    Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,83 % und einem Kurs von 30.845 auf Ariva Indikation (05. Mai 2026, 10:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der flatexDEGIRO Aktie um -3,05 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,80 %.

    Die Marktkapitalisierung von flatexDEGIRO bezifferte sich zuletzt auf 3,40 Mrd..

    flatexDEGIRO zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +3,36 %/+51,81 % bedeutet.




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