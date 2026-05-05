JEFFERIES stuft AB Inbev auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AB Inbev nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Edward Mundy attestierte der Brauerei in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung einen starken Jahresauftakt. Neben der Volumenentwicklung seien insbesondere auch der Umsatz und das operative Ergebnis (Ebitda) besser gewesen als es der Konsens erwartet habe./tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 01:41 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 01:41 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 01:41 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 01:41 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,84 % und einem Kurs von 67,50EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 10:42 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Edward Mundy
Analysiertes Unternehmen: AB Inbev
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 73
Kursziel alt: 73
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Edward Mundy
Analysiertes Unternehmen: AB Inbev
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 73
Kursziel alt: 73
Währung: EUR
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