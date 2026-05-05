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    Ifo-Institut

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    Tankrabatt kommt nur teilweise an

    Für Sie zusammengefasst
    • Ifo: Diesel 4 Cent, Super 12 Cent von 17 Steuersenkung
    • Vergleich mit Frankreich ab 23. April zur Kontrolle
    • Ifo kritisiert falsche Anreize und führt Tracker
    Ifo-Institut - Tankrabatt kommt nur teilweise an
    Foto: Jan Woitas - dpa

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Das Münchner Ifo-Institut sieht beim Tankrabatt in den ersten drei Tagen nur eine unvollständige Weitergabe an den Zapfsäulen. "Beim Diesel haben die Tankstellen in den ersten drei Tagen von den 17 Cent Steuersenkung je Liter durchschnittlich 4 Cent weitergegeben. Beim Superbenzin waren es durchschnittlich 12 Cent von den 17 Cent Steuersenkung", sagt Florian Neumeier, stellvertretender Leiter des Ifo-Zentrums für Finanzwissenschaft.

    Basis der Berechnungen des Ifo-Experten sind die Spritpreise in Deutschland und Frankreich und ihre Bewegungen. Der Grundgedanke dabei: Weil die Spritpreise am Markt schwanken, ist es schwierig, zu beurteilen, ob eine Veränderung lediglich diesen Schwankungen folgt oder auf eine Maßnahme wie den Tankrabatt zurückzuführen ist. Vergleicht man die Preisänderungen mit einem Land ohne eine solche Maßnahme, lässt sich dies besser sehen.

    Zudem begannen die Ifo-Forscher ihren Vergleich nicht erst am letzten Tag vor dem Inkrafttreten des Tankrabatts, sondern am 23. April, dem letzten Tag vor dem Beschluss des Tankrabatts in Deutschland. So wollten die Forscher ausschließen, dass mögliche Preiserhöhungen vor dem Start deren Effekte verzerren. Dies spielt vor allem bei Diesel eine entscheidende Rolle, da der Preis für diesen Kraftstoff in Deutschland zwischen Beschluss und Umsetzung des Tankrabatts deutlich zulegte.

    Gewisse Unsicherheit bei Diesel

    Bei Diesel gibt es allerdings eine gewisse Unsicherheit bei den Vergleichwerten wegen eines verschärften Preisdeckels beim französischen Mineralölkonzern Total in Frankreich am Wochenende. Er schließe nicht aus, dass sich das in den Zahlen auswirke, sagt Neumeier. Allerdings hätten sich die Zahlen in Österreich ähnlich wie in Frankreich bewegt. Und selbst wenn man den möglichen Einfluss berücksichtige, sei die Rabattweitergabe bei Diesel weiterhin schlechter als bei Benzin.

    "Die geringe Weitergabe beim Diesel könnte damit zusammenhängen, dass Deutschland Diesel importiert", sagt Neumeier. "Was am Wochenende getankt wurde, unterlag vermutlich noch der vollen Steuer."

    Seit dem 1. Mai gilt in Deutschland ein Rabatt von 16,7 Cent auf neu ausgelieferte Kraftstoffe. Zuletzt hatten auch andere Akteure wie der ADAC oder der Verbraucherzentrale Bundesverband kritisiert, dass der Rabatt nur teilweise bei den Autofahrer ankomme. Der Wirtschaftsverband Fuels und Energie (en2x) hatte dagegen am Montag erklärt: "Gemessen an den Tankstellenpreisen am 30. April wird der Tankrabatt von den Markentankstellen voll weitergegeben. Ohne die Steuersenkung wären die Preise rund 17 Cent je Liter höher." Zudem verwies er auf gestiegene Einkaufspreise.

    Tankrabatt-Tracker zeigt weitere Entwicklung

    Das Ifo führt die Berechnung der Preise zudem in einem öffentlich zugänglichen "Tankrabatt-Tracker" fort. Grundsätzlich sehen die Münchner Wirtschaftsforscher den Tankrabatt kritisch. "Auch wenn die Politik kurzfristig einen günstigeren Benzinpreis an den Zapfsäulen erzielt hat, werden hiermit die falschen Anreize gesetzt", sagt Neumeier. Angesichts der aktuellen Verknappung des Angebots trage diese Maßnahme nicht dazu bei, weniger Diesel und Benzin zu verbrauchen./ruc/DP/zb




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