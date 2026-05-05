🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wohnungsbau in Bayern auf Talfahrt

    Für Sie zusammengefasst
    • Bayernweit 47.359 fertiggestellte Wohnungen 2025
    • Rückgang um 7.654 Wohnungen, knapp 14 Prozent weniger
    • Oberpfalz mit 5.101 Wohnungen, 272 mehr als 2024
    Wohnungsbau in Bayern auf Talfahrt
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    FÜRTH (dpa-AFX) - Trotz des eklatanten Wohnungsmangels in vielen bayerischen Städten ist der Neubau in Bayern zurückgegangen: Im Jahr 2025 wurden nach neuen Zahlen des Statistischen Landesamts 47.359 Wohnungen fertiggestellt, das waren 7.654 beziehungsweise knapp 14 Prozent weniger als im Vorjahr. Der Rückgang war erwartet worden, da zuvor bereits die Zahl der Baugenehmigungen eingebrochen war.

    Auffällig an den Zahlen ist das regionale Ungleichgewicht: Der Einbruch trifft vor allem den Süden Bayerns, wo auch der Wohnungsmangel besonders ausgeprägt ist: Im größten Regierungsbezirk Oberbayern wurden nur noch 15.575 Wohnungen gebaut, knapp 5.300 beziehungsweise ein Viertel weniger als 2024. Positiv hervorstach dagegen die Oberpfalz: Dort wurden 5.101 Wohnungen gebaut, 272 mehr als im Jahr zuvor./cho/DP/zb





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Wohnungsbau in Bayern auf Talfahrt Trotz des eklatanten Wohnungsmangels in vielen bayerischen Städten ist der Neubau in Bayern zurückgegangen: Im Jahr 2025 wurden nach neuen Zahlen des Statistischen Landesamts 47.359 Wohnungen fertiggestellt, das waren 7.654 beziehungsweise knapp 14 …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     