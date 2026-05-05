JPMORGAN stuft Hugo Boss auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Modekonzern habe beim operativen Ergebnis die von ihm selbst zur Verfügung gestellte Konsensschätzung deutich übertroffen, schrieb Chiara Battistini in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Gründe seien der etwas geringer als erwartete Umsatzrückgang sowie vor allem eine stärkere Verbesserung der Bruttomarge./ck/rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 07:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 07:36 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 07:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 07:36 / BST
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Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,22 % und einem Kurs von 37,26EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 10:51 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Chiara Battistini
Analysiertes Unternehmen: Hugo Boss
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 40
Kursziel alt: 40
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Chiara Battistini
Analysiertes Unternehmen: Hugo Boss
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 40
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