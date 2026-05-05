UBS stuft RHEINMETALL AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2200 Euro belassen. Der Rüstungskonzern habe im ersten Quartal die Erwartungen verfehlt, schrieb Sven Weier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht darin ein "bereinigendes Ereignis" nach einem bislang schwachen Kursverlauf in diesem Jahr. Vor diesem Hintergrund könne es ein Kurstreiber sein, dass der Ausblick auf das erste Halbjahr positiv überrasche./rob/tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 05:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,20 % und einem Kurs von 1.441EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 10:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Sven Weier

Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2200

Kursziel alt: 2200

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 2200,00 € , was eine Steigerung von +52,08% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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