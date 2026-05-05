Schaeffler gewinnen - 'Robuster Jahresstart, konservative Ziele'

Schaeffler mache in allen Bereichen gute Fortschritte und sei gut gerüstet, um in unsicheren Zeiten zu bestehen, hieß es vom Analysehaus Jefferies. Die Experten der Citigroup sprachen von einem robusten Start ins Jahr 2026 und halten den vom Unternehmen bestätigten Ausblick weiter für konservativ./ajx/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schaeffler Aktie

Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,85 % und einem Kurs von 30.852 auf Ariva Indikation (05. Mai 2026, 11:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schaeffler Aktie um +6,44 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,31 %.

Die Marktkapitalisierung von Schaeffler bezifferte sich zuletzt auf 8,02 Mrd..

Schaeffler zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5200 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +16,55 %/-6,76 % bedeutet.