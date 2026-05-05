AKTIE IM FOKUS
Schaeffler gewinnen - 'Robuster Jahresstart, konservative Ziele'
- Schaeffler-Aktien stiegen 6 Prozent auf 8,35 Euro
- Umsatz gedrückt durch ungünstige Wechselkurse
- Citigroup und Jefferies loben robusten Jahresstart
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Schaeffler haben am Dienstag mit hohem Kurszuwachs auf eine im ersten Jahresviertel verbesserte Profitabilität reagiert. Den MDax anführend, gewannen sie zuletzt 6 Prozent auf 8,35 Euro. Die Kursverluste der vergangenen knapp zwei Wochen sind aufgeholt.
Der Auto- und Industriezulieferer hatte zu Jahresbeginn etwas mehr im Tagesgeschäft verdient als erwartet. Beim Umsatz mussten die Franken einen Dämpfer hinnehmen, das lag aber an ungünstigen Wechselkursen.
Schaeffler mache in allen Bereichen gute Fortschritte und sei gut gerüstet, um in unsicheren Zeiten zu bestehen, hieß es vom Analysehaus Jefferies. Die Experten der Citigroup sprachen von einem robusten Start ins Jahr 2026 und halten den vom Unternehmen bestätigten Ausblick weiter für konservativ./ajx/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schaeffler Aktie
Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,85 % und einem Kurs von 30.852 auf Ariva Indikation (05. Mai 2026, 11:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schaeffler Aktie um +6,44 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,31 %.
Die Marktkapitalisierung von Schaeffler bezifferte sich zuletzt auf 8,02 Mrd..
Schaeffler zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +16,55 %/-6,76 % bedeutet.
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https://www.schaeffler.com/de/investor-relations/
das Minus von 6,4% sieht dann ja nicht ganz so schlimm aus...
https://www.eqs-news.com/de/news/corporate/humanoide-robotik-schaeffler-gewinnt-hermes-award-fuer-innovative-aktoren-plattform/651a14f0-64e1-4122-9c7a-728e19ac25f3_de
Schaeffler erhält den renommierten Hermes Award für skalierbare Aktoren-Plattform für Humanoide. Die Plattform umfasst hochintegrierte Aktoren, die speziell für den Einsatz in humanoiden Robotergelenken entwickelt wurden. Die Auszeichnung unterstreicht die Schlüsselrolle von Schaeffler als Komponentenlieferant im Bereich humanoider Robotik.