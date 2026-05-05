ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt AB Inbev auf 'Buy' - Ziel 73 Euro
- Jefferies bestätigt Buy für AB Inbev Ziel 73 Euro
- Starker Jahresauftakt bestätigt Edward Mundy
- Volumen Umsatz und Ebitda besser als Konsens
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AB Inbev nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Edward Mundy attestierte der Brauerei in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung einen starken Jahresauftakt. Neben der Volumenentwicklung seien insbesondere auch der Umsatz und das operative Ergebnis (Ebitda) besser gewesen als es der Konsens erwartet habe./tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 01:41 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 01:41 / ET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Anheuser-Busch InBev Aktie
Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,62 % und einem Kurs von 67,36 auf Tradegate (05. Mai 2026, 11:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Anheuser-Busch InBev Aktie um +8,78 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,44 %.
Die Marktkapitalisierung von Anheuser-Busch InBev bezifferte sich zuletzt auf 121,53 Mrd..
Anheuser-Busch InBev zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,3479. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7900 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 80,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 93,00EUR was eine Bandbreite von +8,12 %/+37,74 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 73 Euro