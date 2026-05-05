Jefferies belässt AB Inbev auf 'Buy' - Ziel 73 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Anheuser-Busch InBev Aktie

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,62 % und einem Kurs von 67,36 auf Tradegate (05. Mai 2026, 11:03 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Anheuser-Busch InBev Aktie um +8,78 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,44 %.

Die Marktkapitalisierung von Anheuser-Busch InBev bezifferte sich zuletzt auf 121,53 Mrd..

Anheuser-Busch InBev zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,3479. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7900 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 80,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 93,00EUR was eine Bandbreite von +8,12 %/+37,74 % bedeutet.