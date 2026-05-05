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    Pakistan mahnt zur Einhaltung der Waffenruhe

    Für Sie zusammengefasst
    • Pakistan fordert Zurückhaltung und Waffenruhe
    • Sharif verurteilt Raketen und Drohnen auf VAE
    • Spannungen zwischen USA und Iran gefährden Meerenge
    Pakistan mahnt zur Einhaltung der Waffenruhe
    Foto: Jan Woitas - dpa

    ISLAMABAD (dpa-AFX) - Nach neuen Spannungen zwischen den USA und dem Iran hat der Vermittlerstaat Pakistan zu Zurückhaltung gemahnt. Es sei "absolut essenziell, dass die Waffenruhe gewahrt und respektiert" werde, schrieb Premierminister Shehbaz Sharif auf X. Zudem verurteilte Sharif Raketen- und Drohnenangriffe auf die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE). Der Iran hatte am Montag Ölanlagen im Hafen von Fudschaira angegriffen.

    Bis zum Dienstagvormittag lagen keine offiziellen Berichte über weitere Angriffe in der Region oder Zwischenfälle in der Straße von Hormus vor. Der Streit über die blockierte Meerenge gefährdet die Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran.

    US-Präsident Donald Trump hatte der Islamischen Republik am Montag erneut mit Vernichtung gedroht, nachdem der Iran als Reaktion auf eine US-Initiative zur Öffnung der Meerenge die Ölanlagen in Fudschaira angegriffen hatte. Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi wiederum warnte die USA vor einer Fortsetzung ihrer Initiative./mar/DP/zb





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