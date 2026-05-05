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    Ein Leitfaden fürs Leben

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    Der Bericht „World of the Kitten" von Hill's unterstützt Tierärzteteams und Tierhalter dabei, das entscheidende erste Lebensjahr zu meistern

    Ein bahnbrechender Bericht hebt die Kätzchenzeit als entscheidendes einjähriges Entwicklungsfenster hervor und präsentiert neue Forschungsergebnisse zu Darmgesundheit, proaktiver tierärztlicher Versorgung und Unterstützung durch Tierheime.

    OVERLAND PARK, Kansas, 5. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich wissenschaftlich fundierter Tierernährung setzt Hill's Pet Nutrition (Hill's) mit der Veröffentlichung seines ersten Bericht „World of the Kitten" weiterhin neue Maßstäbe für die Gesundheit von Katzen. Aufbauend auf Hills Bericht „World of the Cat" ist dieser Bericht ein umfassender, wissenschaftlich fundierter Leitfaden, der fachkundige Einblicke in das optimale Wachstum, die Ernährung, die Sozialisierung und die tierärztliche Versorgung von Kätzchen bietet und so weltweit für gesündere und glücklichere Katzen sorgt.

    2026 Hill's Pet Nutrition World of the Kitten Report

    Verfasst von Lisa Restine, DVM, Katzenspezialistin bei Hill's, DABVP (Feline), und inhaltlich unterstützt von International Cat Care (iCatCare) sowie dem Hill's Cat Advisory Team (C.A.T.), einem globalen Zusammenschluss von Katzenspezialisten, Verhaltensforschern und Ernährungswissenschaftlern, identifiziert dieser wegweisende Bericht eindeutig die besten Praktiken in der Kätzchenpflege und bietet wertvolle Informationen für Tierhalter, Tierärzte, Pflegekräfte und Tierschutzorganisationen, die sich dafür einsetzen, weltweit eine Grundlage für die lebenslange Gesundheit junger Katzen zu schaffen.

    „Dieser Bericht verlagert den Fokus von reaktiver Behandlung hin zu einer proaktiven, evidenzbasierten Grundlage", sagte Restine. „Indem wir die einzigartigen ernährungsphysiologischen und biologischen Bedürfnisse des ersten Lebensjahres verstehen, können wir die Gesundheitsergebnisse von Katzen grundlegend verbessern."

    Indem Hill's diese gesamten zwölf Monate als kritische pädiatrische Phase definiert, regt das Unternehmen eine Verlagerung des Fokus über die Erstimpfungen hinaus an, um sicherzustellen, dass die besonderen körperlichen und emotionalen Entwicklungsbedürfnisse von Kätzchen erfüllt werden, in Übereinstimmung mit den Richtlinien von iCatCare, der American Animal Hospital Association (AAHA) und der Feline Veterinary Medical Association (FelineVMA).

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