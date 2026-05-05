BioNTech schockt Anleger: Tausende Jobs und Werke vor dem Aus – Aktie fällt

Das Mainzer Unternehmen plant, mehrere Produktionsstandorte zu schließen und die Kapazitäten deutlich zu straffen. Betroffen sind die Werke in Idar-Oberstein, Marburg und Tübingen, die bis Ende 2027 aufgegeben werden sollen. Der Standort in Singapur soll bereits im ersten Quartal 2027 geschlossen werden. Insgesamt könnten bis zu 1.860 Arbeitsplätze entfallen. Für die betroffenen Anlagen prüft BioNTech auch Teil- oder Komplettverkäufe.

Die Aktie von BioNTech gerät unter Druck. Die Papiere verloren zeitweise um bis zu 5 Prozent, nachdem der Konzern einen tiefgreifenden Umbau mit Standortschließungen, Stellenabbau und einem milliardenschweren Aktienrückkauf angekündigt hat.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Hintergrund der Einschnitte ist der deutliche Rückgang im Geschäft mit COVID-19-Impfstoffen. Die Nachfrage ist spürbar gesunken, gleichzeitig bestehen Überkapazitäten. Die Produktion des Impfstoffs wird deshalb vollständig an den Partner Pfizer verlagert. Parallel verschärft BioNTech sein Sparprogramm und will die Kosten in den kommenden Jahren deutlich senken.

Bis 2029 sollen jährlich rund 500 Millionen Euro eingespart werden. Die frei werdenden Mittel will das Unternehmen gezielt in die Entwicklung neuer Therapien investieren, insbesondere im Bereich der Onkologie. Im Fokus stehen dabei mRNA-basierte Krebsbehandlungen, die künftig die Wachstumstreiber des Konzerns werden sollen.

Die Zahlen zeigen den Übergang bereits deutlich. Im ersten Quartal sank der Umsatz auf 118,1 Millionen Euro nach 182,8 Millionen Euro im Vorjahr. Gleichzeitig weitete sich der Nettoverlust auf rund 532 Millionen Euro aus, nachdem er im Vorjahreszeitraum noch bei rund 416 Millionen Euro gelegen hatte. Als Grund nennt das Unternehmen vor allem steigende Ausgaben für Forschung und Entwicklung.

Trotz der Verluste bleibt die finanzielle Basis solide. BioNTech verfügt weiterhin über liquide Mittel und Finanzanlagen von rund 16,7 Milliarden Euro. Ein Teil davon soll nun über einen Aktienrückkauf im Volumen von bis zu einer Milliarde US-Dollar an die Aktionäre zurückfließen.

Strategisch markiert der Umbau einen klaren Schnitt. BioNTech will sich vom pandemiegetriebenen Impfstoffgeschäft lösen und sich stärker auf neue Therapien ausrichten. Passend dazu hatten bereits im März die beiden Gründer Ugur Sahin und Özlem Türeci angekündigt, das Unternehmen bis Ende des Jahres zu verlassen, um sich neuen Projekten zu widmen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



