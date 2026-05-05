PayPal überrascht – doch der Ausblick sorgt für Stirnrunzeln

Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um sieben Prozent auf 8,35 Milliarden US-Dollar und lag damit über den Prognosen von 8,05 Milliarden US-Dollar. Auch der bereinigte Gewinn je Aktie fiel mit 1,34 US-Dollar höher aus als erwartet. Gleichzeitig erhöhte sich das gesamte Zahlungsvolumen auf rund 464 Milliarden US-Dollar. Treiber bleibt insbesondere der digitale Zahlungsverkehr, der trotz Inflation und geopolitischer Unsicherheiten weiterhin robust ist. Auch Wettbewerber wie Visa, Mastercard und American Express hatten zuletzt starke Zahlen gemeldet.

Die Aktie von PayPal schwankt nach Vorlage der Quartalszahlen, nachdem sie sich zunächst einem Dreimonatshoch näherte. Der Zahlungsdienstleister konnte im ersten Quartal sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen der Analysten übertreffen und profitiert weiterhin von stabilen Konsumausgaben.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Ein genauer Blick zeigt jedoch ein gemischtes Bild. Das Volumen im margenstarken Bereich "Online Branded Checkout" wuchs lediglich um zwei Prozent, während die Bezahlplattform Venmo ein deutlich stärkeres Wachstum von 14 Prozent verzeichnete. Investoren beobachten diese Entwicklung genau, da sie Hinweise darauf liefert, wie gut PayPal im zunehmend intensiven Wettbewerb mithalten kann. Konkurrenten wie Apple und Google drängen verstärkt in den Zahlungsmarkt.

Unter dem neuen CEO Enrique Lores, der erstmals für die strategische Ausrichtung verantwortlich zeichnet, setzt PayPal auf eine Neuausrichtung des Geschäfts. Das Unternehmen will seine Aktivitäten in drei operative Einheiten aufteilen, darunter eine eigenständige Sparte für Venmo. Ziel ist es, Entscheidungswege zu verkürzen und schneller auf Marktveränderungen reagieren zu können.

Parallel kündigte PayPal ein umfassendes Effizienzprogramm an. In den kommenden zwei bis drei Jahren sollen durch Kostensenkungen und den verstärkten Einsatz von künstlicher Intelligenz Einsparungen von mindestens 1,5 Milliarden US-Dollar erzielt werden. Diese Mittel sollen anschließend wieder in das Wachstum investiert werden.

Trotz der aktuell positiven Zahlen bleibt der Ausblick vorsichtig. Für das laufende Quartal erwartet das Unternehmen einen Rückgang des bereinigten Gewinns je Aktie um rund neun Prozent und liegt damit unter den Erwartungen des Marktes. Die Jahresprognose bestätigte PayPal hingegen.

Die Entwicklung zeigt, dass PayPal weiterhin von stabilen Konsumtrends profitiert, gleichzeitig aber unter Druck steht, neues Wachstum zu generieren und sich im Wettbewerb neu zu positionieren.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



