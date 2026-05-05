Angebot vorgelegt
Unicredit treibt Commerzbank-Übernahme voran
- Unicredit macht Kaufangebot für Commerzbank bekannt
- Hält knapp 30 Prozent, will bis 16. Juni mehr
- Bietet 0,485 Unicredit für jede Commerzbank Aktie
MAILAND/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Unicredit macht ihr Kaufangebot für die Commerzbank offiziell. Die italienische Großbank, die bereits knapp 30 Prozent der Commerzbank-Anteile kontrolliert, will sich bis zum Ablauf des 16. Juni weitere Anteile an dem Frankfurter Dax-Konzern sichern, wie die Unicredit am Dienstag in Mailand mitteilte.
Für jede Commerzbank-Aktie bieten die Italiener 0,485 neue Unicredit-Aktien. Das Angebot gilt für sämtliche Anteile des Frankfurter Instituts, die die Unicredit noch nicht besitzt. Die Unicredit erwartet nicht, damit die Kontrollmehrheit bei der Commerzbank zu erlangen./ben/stw/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie
Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,33 % und einem Kurs von 24.221 auf Ariva Indikation (05. Mai 2026, 11:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um -2,87 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,97 %.
Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 39,82 Mrd..
Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1200 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -3,74 %/+21,74 % bedeutet.
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Meine Tradingidee , 05.05.2026
Gestern Abend:
Jetzt müsste es aber auch wirklich jeder verstanden haben ... Bild: //img.wallstreet-online.de/smilies/smile.gif