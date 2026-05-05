Unicredit treibt Commerzbank-Übernahme voran

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,33 % und einem Kurs von 24.221 auf Ariva Indikation (05. Mai 2026, 11:14 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um -2,87 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,97 %.

Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 39,82 Mrd..

Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1200 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -3,74 %/+21,74 % bedeutet.