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    Fairtrade Deutschland e.V. / Umsatz mit Fairtrade-Produkten knackt ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Fairtrade-Umsatz 2025 steigt auf 3,14 Mrd Euro
    • Fairtrade-Bananen und Kakao legen deutlich zu
    • Produzenten erhielten rund 42 Mio Euro Prämien
    OTS - Fairtrade Deutschland e.V. / Umsatz mit Fairtrade-Produkten knackt ...
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    Umsatz mit Fairtrade-Produkten knackt 3-Milliarden-Grenze / Fairtrade Deutschland veröffentlicht Jahresbericht 2025/2026 (FOTO) Köln (ots) - Der Umsatz mit Fairtrade-Produkten erreicht 2025 ein Rekordhoch von 3,14 Milliarden Euro, ein Plus von knapp 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Pro Kopf gaben Verbraucher rund 38 Euro für fair gehandelte Produkte aus. "Das ist ein tolles Ergebnis und wichtiges Signal für den Markt. Vor allem angesichts der aktuellen Situation mit steigenden Preisen und schwacher Konsumneigung", sagt Benjamin Drösel, Vorstand für Marketing bei Fairtrade Deutschland.

    Absatz wichtiger Fairtrade-Produkte wächst

    Fairtrade-Bananen stiegen um 7 Prozent auf 130.550 Tonnen und einen Marktanteil von rund 17 Prozent - bei Fairtrade-Bio-Bananen sind es sogar 80 Prozent Marktanteil. Der Absatz von Fairtrade-Kakaobohnen stieg entgegen dem Negativtrend auf dem Gesamtmarkt auf 92.100 Tonnen und damit um rund 3,5 Prozent. Der Marktanteil von Fairtrade-Kakao liegt bei 21 Prozent. Fairtrade-Kaffee verbuchte mit 1,04 Milliarden Euro ein deutliches Umsatzplus aufgrund hoher Kaffeepreise, ging mit 24.000 Tonnen im Absatz jedoch leicht zurück. Sein Marktanteil liegt bei stabilen 5 Prozent. Fairtrade-Blumen verzeichneten mit 472 Millionen Stielen einen Absatzrückgang von 8 Prozent - der größte Rückgang seit der Corona-Pandemie. Mit 37 Prozent Marktanteil bleiben Fairtrade-Rosen dennoch das erfolgreichste Fairtrade-Produkt.

    Große Wirkung vor Ort durch Prämiengelder

    Zusätzlich zum Verkaufspreis erhielten Produzenten rund 42 Millionen Euro Prämiengelder durch Fairtrade-Verkäufe auf dem deutschen Markt. Geld, das für notwendige Investitionen dringend gebraucht wird: "Ob Kaffee, Bananen oder Blumen: Neue Gesetzgebungen verlangen Produzentinnen und Produzenten immer mehr ab. Zusätzlich treiben Klimawandel und globale Krisen wie die in Venezuela oder im Iran die Produktions- und Transportkosten in die Höhe", so Claudia Brück, Vorständin von Fairtrade Deutschland. "Steigende Kosten müssen dringend entlang der gesamten Lieferkette fair verteilt werden. Auch Verbraucher werden in Zukunft mit Kostensteigerungen rechnen müssen. Nur so können wir Lieferketten langfristig absichern", warnt Brück.

    Mehr Durchblick dank EmpCo: EU stärkt Vertrauen in etablierte Siegel

    Mit der Empowering Consumers Directive (EmpCo) gelten ab 27. September wesentlich strengere Regeln für Umweltaussagen und Nachhaltigkeitssiegel. "Für Verbraucherinnen und Verbraucher bedeutet die EmpCo in erster Linie mehr Transparenz", sagt Dr. Friederike Elsner, Projektleiterin Siegelklarheit der Verbraucherzentrale NRW. "Unternehmen dürfen Behauptungen wie "fair", "nachhaltig" oder "klimaneutral" nur noch dann verwenden, wenn sie diese auch beweisen können. Seriöse Siegel werden damit an Relevanz gewinnen." Hinter dem Fairtrade-Siegel stecken international gültige, DAkkS-zertifizierte Standards sowie eine unabhängige Auditierung. Auch die Stiftung Warentest empfiehlt in ihrer aktuellen Ausgabe 05/2026 das Fairtrade-Siegel und bestätigt seine hohe Aussagekraft und Transparenz gegenüber Verbraucherinnen und Verbrauchern.

    Fairness-Gedanke wächst auch in Zivilgesellschaft

    Immer mehr Menschen aus der Zivilgesellschaft engagieren sich für den fairen Handel: 933 Fairtrade-Towns, 1.026 Fairtrade-Schools und 51 Fairtrade-Universities sind bereits ausgezeichnet worden. 2025 erhielt das erste Fairtrade-Bundesland den Titel. "Das Saarland beweist, dass sozialer und ökologischer Wandel auch auf Landesebene umgesetzt werden kann: Jetzt ist es an den 15 anderen Ländern, nachzuziehen", betont Christina Arkenberg, Aufsichtsratsvorsitzende von Fairtrade Deutschland. Neben einem breiten Zivilgesellschaftlichen Bündnis wird Fairtrade von mehr als 30 Mitgliedsorganisationen getragen. 2026 kommt Solidaridad Deutschland e.V. als 35. Mitglied hinzu.

    Zum Livestream:
    https://www.fairtrade.net/de-de/meta/Newsroom/Presse/Jahrespressekonferenz.html

    Pressekontakt:

    Fairtrade Deutschland e.V.
    Maarweg 165 | 50825 Köln

    Leitung Öffentlichkeitsarbeit
    Julia Sasse und Edith Gmeiner

    Pressekontakt
    Hannah Maidorn +49 221 942040-94
    mailto:presse@fairtrade-deutschland.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/52482/6268905 OTS: Fairtrade Deutschland e.V.






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