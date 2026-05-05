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    Besonders beachtet!

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    Hochtief Aktie klettert deutlich - 05.05.2026

    Am 05.05.2026 ist die Hochtief Aktie, bisher, um +6,41 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Hochtief Aktie.

    Besonders beachtet! - Hochtief Aktie klettert deutlich - 05.05.2026
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Hochtief ist ein internationaler Bau- und Infrastrukturdienstleister mit Fokus auf Verkehrs-, Energie- und Sozialinfrastruktur sowie PPP-/Konzessionsprojekte. Kernleistungen: Planung, Bau, Betrieb großer Infrastruktur, v.a. über Turner (USA) und CIMIC (Australien). Starke Marktstellung in USA/Australien. Wichtige Wettbewerber: Vinci, ACS, Strabag, Skanska. USP: hohe Großprojekt- und PPP-Expertise, globale Präsenz, starke US-Position.

    Hochtief Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 05.05.2026

    Die Hochtief Aktie kann am heutigen Handelstag um +6,41 % auf 485,00 zulegen. Das sind +29,20  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Hochtief Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,44 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 485,00, mit einem Plus von +6,41 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
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    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Hochtief Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +39,41 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Hochtief Aktie damit um +6,25 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,90 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Hochtief um +44,39 % gewonnen.

    Hochtief Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,25 %
    1 Monat +20,90 %
    3 Monate +39,41 %
    1 Jahr +181,09 %
    Stand: 05.05.2026, 11:25 Uhr

    Informationen zur Hochtief Aktie

    Es gibt 78 Mio. Hochtief Aktien. Damit ist das Unternehmen 37,38 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 05.05. - MDAX stark +1,39 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

    JEFFERIES stuft HOCHTIEF AG auf 'Hold'


    Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hochtief vor Zahlen von 387 auf 480 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der bisherige Verlauf der Berichtssaison bestätige, dass die Nachfrage nach Rechenzentrumskapazität das …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Bouygues, Skanska (B) und Co.

    Bouygues, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,90 %. Skanska (B) notiert im Plus, mit +0,70 %. Vinci notiert im Plus, mit +2,56 %.

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    Ob die Hochtief Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hochtief Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Hochtief

    +7,46 %
    +7,35 %
    +22,14 %
    +40,85 %
    +183,98 %
    +548,61 %
    +516,06 %
    +335,75 %
    +2.067,83 %
    ISIN:DE0006070006WKN:607000
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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