Deutlicher Kurssprung bei der ThyssenKrupp Aktie - 05.05.2026

Die ThyssenKrupp Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +4,08 % auf 10,235€. Damit gewinnt die Aktie +0,401 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die ThyssenKrupp Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,11 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 10,235€, mit einem Plus von +4,08 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Thyssenkrupp ist ein diversifizierter Industriekonzern mit Fokus auf Stahl, Werkstoffe, Anlagenbau, Automotive- und Marine-Technik. Hauptprodukte: Qualitätsstahl, Komponenten, Industrieanlagen, Marine- und Antriebstechnik. Marktstellung: Bedeutender europäischer Stahl- und Industriezulieferer im Umbau. Konkurrenten: ArcelorMittal, Salzgitter, Voestalpine, Siemens, GE. USP: Werkstoff-Know-how, Engineering-Tiefe, integrierte Wertschöpfung, Wasserstoff-/Grünstahl-Projekte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl sich die ThyssenKrupp Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -9,75 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die ThyssenKrupp Aktie damit um +12,88 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +31,35 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei ThyssenKrupp auf +6,77 %.

ThyssenKrupp Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +12,88 % 1 Monat +31,35 % 3 Monate -9,75 % 1 Jahr +27,32 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ThyssenKrupp Aktie

Stand: 05.05.2026, 11:26 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen, die Entscheidung, die Stahlsparte vorerst zu behalten, auf Kurs und Bewertung hat. Viele sehen mittelfristig Chancen durch Restrukturierung, steigende HRC‑Preise und ein erhöhtes Kursziel und empfehlen Halten; kurzfristig werden wegen der pausierten Jindal‑Verhandlungen und Zoll‑Risiken Rücksetzer (5–10%) und Volatilität erwartet.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,36 Mrd. € wert.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Thyssenkrupp angesichts pausierender Gespräche über den Verkauf des Stahlgeschäfts mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Buy" belassen. Tommaso Castello wertet dies am Montagabend in seinem ersten …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Fortum, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,74 %. Salzgitter notiert im Plus, mit +3,80 %. voestalpine notiert im Plus, mit +1,13 %. ArcelorMittal legt um +1,86 % zu

ThyssenKrupp Aktie jetzt kaufen?

Ob die ThyssenKrupp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ThyssenKrupp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.