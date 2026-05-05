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    AKTIE IM FOKUS

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    FMC dämmen Verluste ein nach Kursrutsch zum Auftakt

    Für Sie zusammengefasst
    • FMC-Aktien grenzen Verluste nach starkem Einbruch ein
    • Schwaches Wachstum auf US‑Markt mit -0,4 Prozent
    • Vermeidung eines Abrutschens unter 35 Euro als Stütze
    AKTIE IM FOKUS - FMC dämmen Verluste ein nach Kursrutsch zum Auftakt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem Einbruch auf ein Kurstief seit Ende 2024 haben die Aktien von Fresenius Medical Care (FMC) am Dienstagvormittag die Verluste eingegrenzt. Waren die Papiere des Dialyse-Anbieters in den ersten Handelsminuten noch um fast zehn Prozent abgesackt, betrug der Abschlag am Vormittag noch gut vier Prozent.

    Experten bemängelten an der Quartalsbilanz der Bad Homburger vor allem ein schwaches Wachstum auf dem wichtigen US-Markt. Veronika Dubajova von der Citigroup etwa wies darauf hin, dass das Behandlungsvolumen auf vergleichbarer Basis im ersten Quartal um 0,4 Prozent zurückgegangen sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Sie habe mit einem nur halb so starken Minus von 0,2 Prozent gerechnet. "Das dürfte heute im Fokus stehen und dürfte die Aktien unserer Ansicht nach belasten", so die Analystin. Denn das Wachstum auf dem US-Markt sei der Schlüssel für eine spürbare Erholung der operativen Ergebnisse.

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    Ein Grund für das Aufholen der hohen anfänglichen Kursverluste am Dienstag könnte auch die jüngste absolute und relative Schwäche der Aktien sein. Diese hatten seit einem Zwischenhoch vor einem Jahr bei gut 54 Euro 28 Prozent eingebüßt. Der europäische Gesundheitssektor , in dem auch FMC-Aktien enthalten sind, hat dagegen in diesem Zeitraum leicht zugelegt.

    Auch charttechnische Gründe könnten eine Rolle spielen bei der Stabilisierung des Kurses nach dem morgendlichen Einbruch. Denn mit einem Tagestief von 35,20 Euro vermieden die Anteilsscheine ein Abrutschen unter die Marke von 35 Euro. Dort liegt ein markantes Tief vom Oktober 2024, unter das FMC seitdem nicht mehr gefallen sind.

    Die Papiere des Mutterkonzerns Fresenius blieben mit minus 2 Prozent am Morgen nur knapp über ihrem Jahrestief, dämmten die Verluste zuletzt aber ebenfalls ein./bek/ag/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Medical Care Aktie

    Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,67 % und einem Kurs von 36,97 auf Tradegate (05. Mai 2026, 11:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Medical Care Aktie um -9,59 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,47 %.

    Die Marktkapitalisierung von Fresenius Medical Care bezifferte sich zuletzt auf 10,65 Mrd..

    Fresenius Medical Care zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der Fresenius Medical Care Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von -12,06 %/+26,41 % bedeutet.




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