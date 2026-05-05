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    UPS und FedEx im freien Fall

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    Warum Amazons neues Logistikangebot die Branche erschüttert

    Amazon öffnet sein Logistiknetzwerk für alle – und erschüttert damit einen Billionen-Markt. UPS und FedEx reagieren mit ihrem schwersten Kurssturz seit über einem Jahr.

    Für Sie zusammengefasst
    UPS und FedEx im freien Fall - Warum Amazons neues Logistikangebot die Branche erschüttert
    Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

    Amazon greift den globalen Logistikmarkt an – und UPS und FedEx bezahlen dafür sofort die Rechnung. Der US-Konzern öffnet sein gewaltiges Liefernetzwerk erstmals für externe Unternehmen aller Branchen und tritt damit offiziell als Drittanbieter im weltweiten Logistikgeschäft auf. Die Folge: UPS-Aktien brachen am Montag um rund zehn Prozent ein, FedEx verlor knapp neun Prozent – für beide der stärkste Kursrückgang seit mehr als einem Jahr. Beide Titel zählten damit zu den fünf schwächsten Werten im S&P 500.

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    Unter dem Namen "Amazon Supply Chain Services" können Unternehmen aus Handel, Gesundheitswesen und Industrie künftig Amazons multimodales Netzwerk nutzen – von Ozeanfracht über Straße und Schiene bis hin zum Lufttransport. Das Angebot umfasst Lagerhaltung, Fulfillment, Lieferprognosen sowie Zwei-bis-Fünf-Tage-Lieferzeiten. Amazon positioniert sich damit direkt gegen etablierte Logistikgiganten wie DHL, DSV und Kühne + Nagel – und greift einen globalen Drittlogistikmarkt an, der auf über 1,3 Billionen US-Dollar geschätzt wird.

    Die strategische Ausgangslage des Konzerns ist beachtlich: Amazon verfügt bereits über eine Frachtflotte von mehr als 100 Cargo-Flugzeugen – nur FedEx und UPS betreiben mehr – sowie ein dicht gewebtes Netz aus Lagerhäusern und Sortierzentren. Beim Paketvolumen hat Amazon UPS und FedEx auf dem US-Heimatmarkt ohnehin bereits überholt. Der neue Dienst baut auf einem bestehenden System auf, das bislang Millionen unabhängiger Marketplace-Händler weltweit bedient.

    Für Amazon selbst eröffnet der Schritt eine neue Wachstumsquelle jenseits des Kerngeschäfts. Die Amazon-Aktie legte am Montag um knapp ein Prozent zu – ein unaufgeregter Kontrast zum Kurssturz der beiden Rivalen.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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