Warum Amazons neues Logistikangebot die Branche erschüttert

Amazon greift den globalen Logistikmarkt an – und UPS und FedEx bezahlen dafür sofort die Rechnung. Der US-Konzern öffnet sein gewaltiges Liefernetzwerk erstmals für externe Unternehmen aller Branchen und tritt damit offiziell als Drittanbieter im weltweiten Logistikgeschäft auf. Die Folge: UPS-Aktien brachen am Montag um rund zehn Prozent ein, FedEx verlor knapp neun Prozent – für beide der stärkste Kursrückgang seit mehr als einem Jahr. Beide Titel zählten damit zu den fünf schwächsten Werten im S&P 500.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Unter dem Namen "Amazon Supply Chain Services" können Unternehmen aus Handel, Gesundheitswesen und Industrie künftig Amazons multimodales Netzwerk nutzen – von Ozeanfracht über Straße und Schiene bis hin zum Lufttransport. Das Angebot umfasst Lagerhaltung, Fulfillment, Lieferprognosen sowie Zwei-bis-Fünf-Tage-Lieferzeiten. Amazon positioniert sich damit direkt gegen etablierte Logistikgiganten wie DHL, DSV und Kühne + Nagel – und greift einen globalen Drittlogistikmarkt an, der auf über 1,3 Billionen US-Dollar geschätzt wird.

Die strategische Ausgangslage des Konzerns ist beachtlich: Amazon verfügt bereits über eine Frachtflotte von mehr als 100 Cargo-Flugzeugen – nur FedEx und UPS betreiben mehr – sowie ein dicht gewebtes Netz aus Lagerhäusern und Sortierzentren. Beim Paketvolumen hat Amazon UPS und FedEx auf dem US-Heimatmarkt ohnehin bereits überholt. Der neue Dienst baut auf einem bestehenden System auf, das bislang Millionen unabhängiger Marketplace-Händler weltweit bedient.

Für Amazon selbst eröffnet der Schritt eine neue Wachstumsquelle jenseits des Kerngeschäfts. Die Amazon-Aktie legte am Montag um knapp ein Prozent zu – ein unaufgeregter Kontrast zum Kurssturz der beiden Rivalen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





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