Verbio Aktie legt zu - 05.05.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Verbio Aktie. Mit einer Performance von +3,04 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,95 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Verbio Aktie. Nach einem Plus von +4,95 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 40,62€, mit einem Plus von +3,04 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Verbio ist ein deutscher Hersteller von Biokraftstoffen (Biodiesel, Bioethanol, Biomethan) aus Reststoffen. Ziel ist die Dekarbonisierung des Verkehrs. Verbio zählt in Europa zu den führenden integrierten Bioenergie-Anbietern. Wichtige Wettbewerber: Neste, CropEnergies, TotalEnergies Biofuels. USP: starke Ausrichtung auf Abfall- und Reststoffbasis, vertikale Integration und eigene Biomethan-Infrastruktur.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Verbio Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +57,04 %.

Allein seit letzter Woche ist die Verbio Aktie damit um +13,45 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,95 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Verbio eine positive Entwicklung von +86,05 % erlebt.

Verbio Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +13,45 % 1 Monat -8,95 % 3 Monate +57,04 % 1 Jahr +272,80 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Verbio Aktie

Stand: 05.05.2026, 11:31 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell vorrangig um Kurs- und Bewertungsfaktoren zu Verbio. Union Investment hat signifikante Verbio-Positionen aufgebaut, was Kursimpulse und Sentiment beeinflusst. Bernstein Research hat Verbio kürzlich mit einem Kursziel von 40 Euro aufgenommen. Debatten drehen sich zudem um EBITDA-Dynamik aus Investitionen in der Biochemie, Cashflow-Entwicklung und Margenpotenzial neuer Produkte sowie politischen Rahmenbedingungen (THG/Bio-Kraftstoffe).

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Verbio eingestellt.

Informationen zur Verbio Aktie

Es gibt 64 Mio. Verbio Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,60 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Archer Daniels Midland Company, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,47 %.

Verbio Aktie jetzt kaufen?

Ob die Verbio Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verbio Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.