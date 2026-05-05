Verve Group Registered (A) Aktie verliert deutlich an Wert - -7,26 % - 05.05.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Verve Group Registered (A) Aktie. Sie fällt um -7,26 % auf 1,4810€. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,47 %, geht es heute bei der Verve Group Registered (A) Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Verve Group Registered (A) ist ein führendes Unternehmen im digitalen Marketing, das programmatische Werbeplattformen und mobile Lösungen bietet. Es konkurriert mit Google Ads und The Trade Desk und hebt sich durch innovative Technologien und datengesteuerte Ansätze ab.

Obwohl die Verve Group Registered (A) Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +18,43 %.

Allein seit letzter Woche ist die Verve Group Registered (A) Aktie damit um -3,25 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,88 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Verve Group Registered (A) -5,44 % verloren.

Verve Group Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,25 % 1 Monat +11,88 % 3 Monate +18,43 % 1 Jahr -54,23 %

Informationen zur Verve Group Registered (A) Aktie

Stand: 05.05.2026, 11:31 Uhr

Es gibt 200 Mio. Verve Group Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 296,37 Mio. € wert.

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Ob die Verve Group Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verve Group Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.