CSG Czechoslovak Group Aktie legt am 05.05.2026 stark zu

Obwohl sich die CSG Czechoslovak Group Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -51,84 % hinnehmen.

Die CSG Czechoslovak Group Aktie notiert aktuell bei 16,294€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,61 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,568 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die CSG Czechoslovak Group Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -15,79 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 16,294€, mit einem Plus von +3,61 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die CSG Czechoslovak Group Aktie damit um -24,73 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -39,53 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von CSG Czechoslovak Group -57,72 % verloren.

CSG Czechoslovak Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -24,73 % 1 Monat -39,53 % 3 Monate -51,84 % 1 Jahr -57,72 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur CSG Czechoslovak Group Aktie

Stand: 05.05.2026, 11:32 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starken Kursdruck nach einem kritischen Bericht und eine vermutete Short‑Attacke; Teilnehmer diskutieren die hohe Bewertung (~25 Mrd., ~36x KGV) und das Risiko von Equity‑Destruction, falls Munitionsumsätze temporär sind, die 85% Eigentümerkonzentration, Forderungen nach Produktions- und Bilanznachweisen sowie CSGs Dementi; Debatte über Nachkaufen vs. Abwarten; Verteidigungsnachfrage als möglicher Rückhalt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber CSG Czechoslovak Group eingestellt.

Informationen zur CSG Czechoslovak Group Aktie

Es gibt 1 Mrd. CSG Czechoslovak Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,30 Mrd. € wert.

Der Kurs der CSG-Aktie hat sich schon seit ihrem Börsengang im Januar ziemlich schlecht entwickelt und krachte am gestrigen Montag um satte -16% in die Tiefe. Was steckt hinter dem Kurssturz des tschechischen Rüstungskonzerns und sollten Anleger den Dip für einen Kauf nutzen? Ein vernichtender Shortseller-Bericht Hauptgrund für den massiven Kurseinbruch der CSG-Aktie war ein […] The post CSG-Aktie -16%: Zum schlimmstmöglichen Zeitpunkt kaufen? first appeared on sharedeals.de.

CSG (AMS: CSG) (the "Company") notes the article published by Hunterbrook Media, whose affiliated investment vehicle Hunterbrook Capital holds a disclosed short position in CSG shares, as well as the Company’s initial response to the article …

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BAE Systems, Thales und Co.

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,88 %. Thales notiert im Plus, mit +1,85 %. Leonardo notiert im Plus, mit +0,68 %. Rheinmetall legt um +5,36 % zu

CSG Czechoslovak Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die CSG Czechoslovak Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CSG Czechoslovak Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.