GIGABYTE erhält Red Dot Design Awards für mehrere Produkte seines KI-Portfolios

TAIPEH, 5. Mai 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, einer der weltweit führenden Hersteller von Computer-Hardware, gibt bekannt, dass mehrere Produkte aus dem KI-Portfolio in den Kategorien Grafikkarten, Motherboards und Laptops mit dem Red Dot Award ausgezeichnet wurden. Dies bekräftigt den ganzheitlichen Ansatz bei der Entwicklung und Nutzung lokaler KI. Die prämierten Produkte unterstützen Gaming- und Produktivitätsszenarien und bilden zusammen ein KI-Ökosystem von GIGABYTE mit Fokus auf Zugänglichkeit, Leistung und Benutzerfreundlichkeit.

Die AORUS GeForce RTX 5090 INFINITY verfügt über das neue WINDFORCE Hyperburst-Kühlungsdesign, das auf einer innovativen Dual-Flow-Through-Struktur basiert. Diese ermöglicht einen Luftstrom von beiden Seiten der Backplate und kann die Wärmeableitung verbessern. Der Overdrive-Lüfter mit unabhängiger Lüfterkurve wird unter hoher Last aktiviert, um den Luftstrom zu erhöhen und die Leistung der RTX 5090 Grafikkarte bei anspruchsvollen KI-Workloads und AAA-Spielen zu unterstützen. Gleichzeitig bietet die AORUS RTX 5060 Ti AI BOX zusätzliche Grafik- und Rechenleistung in einem kompakten, tragbaren Format und erweitert Laptops für KI-Anwendungen, kreatives Design und Gaming. Zudem dient sie als Einstieg in die AI TOP-Edge-Computing-Lösungen von GIGABYTE.