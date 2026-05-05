JPMORGAN stuft VODAFONE auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vodafone auf "Underweight" mit einem Kursziel von 85 Pence belassen. Deutlich früher als erwartet habe der britische Telekomkonzern die vollständige Kontrolle über seine britische Mobilfunk-Tochter VodafoneThree bekannt gegeben, schrieb Akhil Dattani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Da durch die Transaktion die aktuelle Verschuldung steige, das Management aber mit Blick auf die selbst angegebene Zielspanne deren unteres Ende anstrebt, sei es möglich, dass zur Vorlage der Geschäftsjahreszahlen kein Aktienrückkauf ankündigt werde./ck/rob/laVeröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:05 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:05 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 1,368EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 11:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Akhil Dattani

Analysiertes Unternehmen: VODAFONE

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 0,85

Kursziel alt: 0,85

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 0,85 £ , was einem Rückgang von -27,35% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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