JPMORGAN stuft VODAFONE auf 'Underweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vodafone auf "Underweight" mit einem Kursziel von 85 Pence belassen. Deutlich früher als erwartet habe der britische Telekomkonzern die vollständige Kontrolle über seine britische Mobilfunk-Tochter VodafoneThree bekannt gegeben, schrieb Akhil Dattani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Da durch die Transaktion die aktuelle Verschuldung steige, das Management aber mit Blick auf die selbst angegebene Zielspanne deren unteres Ende anstrebt, sei es möglich, dass zur Vorlage der Geschäftsjahreszahlen kein Aktienrückkauf ankündigt werde./ck/rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:05 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:05 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:05 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:05 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 1,368EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 11:30 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Akhil Dattani
Analysiertes Unternehmen: VODAFONE
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 0,85
Kursziel alt: 0,85
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Akhil Dattani
Analysiertes Unternehmen: VODAFONE
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 0,85
Kursziel alt: 0,85
Währung: GBP
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