BARCLAYS stuft AB Inbev auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für AB Inbev nach den Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Der Brauereikonzern habe sämtliche Erwartungen übertroffen, schrieb Laurence Whyatt in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Damit habe AB Inbev seinen Ruf als beständigstes Unternehmen im europäischen Markt für alkoholische Getränke untermauert./ck/rob/misVeröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:40 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:40 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,58 % und einem Kurs von 67,34EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 11:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Laurence Whyatt

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 93

Kursziel alt: 93

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

