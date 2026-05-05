WARBURG RESEARCH stuft ELMOS SEMICONDUCTOR AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Elmos nach vorläufigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Der Jahresstart des Halbleiterunternehmens sei stark ausgefallen, schrieb Malte Schaumann in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Er habe mit einer Erhöhung des Jahresausblicks erst zu einem späteren Zeitpunkt gerechnet./rob/mf/misVeröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:05 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,20 % und einem Kurs von 185,8EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 11:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Malte Schaumann

Analysiertes Unternehmen: ELMOS SEMICONDUCTOR AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 180

Kursziel alt: 180

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

