WARBURG RESEARCH stuft ELMOS SEMICONDUCTOR AG auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Elmos nach vorläufigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Der Jahresstart des Halbleiterunternehmens sei stark ausgefallen, schrieb Malte Schaumann in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Er habe mit einer Erhöhung des Jahresausblicks erst zu einem späteren Zeitpunkt gerechnet./rob/mf/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,20 % und einem Kurs von 185,8EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 11:30 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Malte Schaumann
Analysiertes Unternehmen: ELMOS SEMICONDUCTOR AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 180
Kursziel alt: 180
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Malte Schaumann
Analysiertes Unternehmen: ELMOS SEMICONDUCTOR AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 180
Kursziel alt: 180
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