Desert Gold treibt Errichtung von Schwerkraftanlage bei Barani voran und bestätigt den 19. Juli 2026 als angepeiltes Inbetriebnahmedatum auf dem Projekt SMSZ im Westen von Mali

Delta, British Columbia, 5. Mai 2026 / IRW-Press /Desert Gold Ventures Inc. (das „Unternehmen“) (TSX.V: DAU, FWB: QXR2, OTCQB: DAUGF) freut sich, ein Update hinsichtlich der Erschließungsaktivitäten bei der Schwerkraftanlage am Standort Barani East und der damit in Zusammenhang stehenden Standortinfrastruktur auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Senegal Mali Shear Zone („SMSZ“) im Westen von Mali bereitzustellen.

Aktualisierte Erschließungsarbeiten bei Barani

Die Erschließungsaktivitäten bei Barani werden nun vorangetrieben und gehen von der anfänglichen Mobilisierung in die aktive Vorbereitungsphase über. In diesem Zeitraum hat das Unternehmen umfassende Rodungsarbeiten, Vermessungen, erste Fundamentaushubarbeiten sowie Vorbereitungen für die Nebeninfrastruktur abgeschlossen und somit die allgemeine Baureife des Standorts vor der Lieferung der Anlage erheblich verbessert (Abbildung 1). Eine Gesamtfläche von etwa 52.000 m² wurde in den wesentlichen Betriebsbereichen gerodet, einschließlich des Standorts der Aufbereitungsanlage, der Werkstatt und der Haldenbereiche. Die Vermessungskontrolle wurde eingerichtet und die ersten Fundamentaushubarbeiten haben begonnen, wodurch der Standort für die Bauarbeiten nach der Ankunft der Verarbeitungsanlagen vorbereitet ist. Auch die unterstützenden Arbeiten, einschließlich der Umzäunung des Geländes, der Infrastruktur für die Zugangskontrolle und der Fertigung von zusätzlichen Stahlbauteilen, gehen gut voran.

Jared Scharf, CEO von Desert Gold, sagte: „Die Standortvorbereitungen bei Barani East gehen gut voran. Da die Schwerkraftanlage nun auf dem Weg zum Hafen von Dakar ist, ist das Unternehmen seinem Ziel der Goldproduktion näher als je zuvor. Ich freue mich darauf, den Markt auf dem Laufenden zu halten, sobald wichtige Meilensteine erreicht werden.“

Abbildung 1: A) Laufende Vermessungsarbeiten und Absteckung für die Standortplanung; B und C) Erdarbeiten und erste Fundamentarbeiten innerhalb des geplanten Anlagenbereichs; D) Umzäunung des Gebiets und Vorbereitung der Stahlkonstruktionen am Standort

Die Erschließung der Wasserversorgung wird als kritische parallele Arbeit weiter vorangetrieben. Das Unternehmen beauftragte AGR-Consulting mit der Durchführung eines geophysikalischen Zielermittlungsprogramms unter Anwendung einer elektromagnetischen Profilierung und der Interpretation von Leitfähigkeitskontrasten entlang von 15 Vermessungslinien. Im Rahmen des Programms wurden 13 vorrangige Bohrlochziele identifiziert, was die ursprünglichen Erwartungen übertraf. Die Bohrungen für das erste Bohrloch sind zurzeit im Gange, wobei günstige hydrogeologische Bedingungen in einer Tiefe von 60 bis 90 m interpretiert wurden (Abbildung 2).