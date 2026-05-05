Anheuser-Busch InBev - Aktie gewinnt kräftig - 05.05.2026

Die Anheuser-Busch InBev Aktie konnte bisher um +7,71 % auf 68,03€ zulegen. Das sind +4,87 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Anheuser-Busch InBev Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,86 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 68,03€, mit einem Plus von +7,71 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Anheuser-Busch InBev ist der weltweit führende Brauereikonzern, bekannt für Marken wie Budweiser und Corona. Mit einer dominanten Marktstellung konkurriert es mit Heineken und Carlsberg. Einzigartig sind seine globale Präsenz und nachhaltige Brauverfahren.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Anheuser-Busch InBev einen Gewinn von +1,79 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Anheuser-Busch InBev Aktie damit um +8,69 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,04 %. Im Jahr 2026 gab es für Anheuser-Busch InBev bisher ein Plus von +17,22 %.

Während Anheuser-Busch InBev heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der E-Stoxx 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,66 %.

Anheuser-Busch InBev Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,69 % 1 Monat +10,04 % 3 Monate +1,79 % 1 Jahr +10,03 %

Informationen zur Anheuser-Busch InBev Aktie

Stand: 05.05.2026, 12:00 Uhr

Es gibt 2 Mrd. Anheuser-Busch InBev Aktien. Damit ist das Unternehmen 121,92 Mrd.EUR € wert.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AB Inbev nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Edward Mundy attestierte der Brauerei in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung einen starken Jahresauftakt. Neben …

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für AB Inbev nach den Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Der Brauereikonzern habe sämtliche Erwartungen übertroffen, schrieb Laurence Whyatt in …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Carlsberg (B), Molson Coors Beverage Registered (B) und Co.

Carlsberg (B), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,06 %. Molson Coors Beverage Registered (B) notiert im Minus, mit -0,23 %.

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Ob die Anheuser-Busch InBev Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Anheuser-Busch InBev Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.