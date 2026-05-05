🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAnheuser-Busch InBev AktievorwärtsNachrichten zu Anheuser-Busch InBev

    Besonders beachtet!

    133 Aufrufe 133 0 Kommentare 0 Kommentare

    Anheuser-Busch InBev - Aktie gewinnt kräftig - 05.05.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Anheuser-Busch InBev Aktie bisher um +7,71 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Anheuser-Busch InBev Aktie.

    Besonders beachtet! - Anheuser-Busch InBev - Aktie gewinnt kräftig - 05.05.2026
    Foto: jetcityimage - stock.adobe.com

    Anheuser-Busch InBev ist der weltweit führende Brauereikonzern, bekannt für Marken wie Budweiser und Corona. Mit einer dominanten Marktstellung konkurriert es mit Heineken und Carlsberg. Einzigartig sind seine globale Präsenz und nachhaltige Brauverfahren.

    Anheuser-Busch InBev Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 05.05.2026

    Die Anheuser-Busch InBev Aktie konnte bisher um +7,71 % auf 68,03 zulegen. Das sind +4,87  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Anheuser-Busch InBev Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,86 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 68,03, mit einem Plus von +7,71 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu EURO STOXX 50 Price Index!
    Short
    6.240,91€
    Basispreis
    4,13
    Ask
    × 14,34
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    5.366,73€
    Basispreis
    4,95
    Ask
    × 14,09
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Anheuser-Busch InBev einen Gewinn von +1,79 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche ist die Anheuser-Busch InBev Aktie damit um +8,69 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,04 %. Im Jahr 2026 gab es für Anheuser-Busch InBev bisher ein Plus von +17,22 %.

    Während Anheuser-Busch InBev heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der E-Stoxx 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,66 %.

    Anheuser-Busch InBev Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,69 %
    1 Monat +10,04 %
    3 Monate +1,79 %
    1 Jahr +10,03 %
    Stand: 05.05.2026, 12:00 Uhr

    Informationen zur Anheuser-Busch InBev Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Anheuser-Busch InBev Aktien. Damit ist das Unternehmen 121,92 Mrd.EUR € wert.

    Jefferies belässt AB Inbev auf 'Buy' - Ziel 73 Euro


    Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AB Inbev nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Edward Mundy attestierte der Brauerei in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung einen starken Jahresauftakt. Neben …

    BARCLAYS stuft AB Inbev auf 'Overweight'


    Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für AB Inbev nach den Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Der Brauereikonzern habe sämtliche Erwartungen übertroffen, schrieb Laurence Whyatt in …

    Börsenstart Europa - 05.05. - MDAX stark +1,39 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Carlsberg (B), Molson Coors Beverage Registered (B) und Co.

    Carlsberg (B), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,06 %. Molson Coors Beverage Registered (B) notiert im Minus, mit -0,23 %.

    Anheuser-Busch InBev Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Anheuser-Busch InBev Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Anheuser-Busch InBev Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Anheuser-Busch InBev

    +7,19 %
    +8,78 %
    +10,44 %
    +2,02 %
    +11,01 %
    +7,89 %
    +9,47 %
    -40,31 %
    +100,36 %
    ISIN:BE0974293251WKN:A2ASUV
    Anheuser-Busch InBev direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Anheuser-Busch InBev - Aktie gewinnt kräftig - 05.05.2026 Am heutigen Handelstag konnte die Anheuser-Busch InBev Aktie bisher um +7,71 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Anheuser-Busch InBev Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     