Nutzung von KI in Unternehmen sprunghaft gestiegen

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Nutzung generativer KI-Programme in deutschen Unternehmen ist in den vergangenen beiden Jahren sprunghaft gestiegen. 2023 hätten lediglich fünf Prozent der Betriebe solche Software - die etwa Texte oder Bilder generieren kann - genutzt, ergab eine Untersuchung des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). 2025 habe dieser Anteil bereits bei 25 Prozent gelegen und sich damit verfünffacht.

Weitere neun Prozent der Betriebe planten zudem, die Technologie in Zukunft einzusetzen. "Der rasante Zuwachs bei der Nutzung von generativer KI ist neben den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten sicher auch auf die einfache und intuitive Steuerung mittels Chatbots zurückzuführen", sagte IAB-Forscher Martin Friedrich. 90 Prozent der Betriebe nutzten frei zugängliche Software, 16 Prozent griffen auf eingekaufte Lösungen zurück und trainierten diese mit eigenen Daten. Sechs Prozent entwickelten eigene Modelle.