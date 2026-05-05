JPMORGAN stuft BNP PARIBAS auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BNP Paribas nach den jüngst vorgelegten Quartalszahlen auf "Overweight" und einem Kursziel von 106 Euro belassen. Sowohl BNP Paribas als auch Konkurrentin Societe Generale seien weiterhin auf Kurs hin zu einer verbesserten Profitabilität und Kapitalausschüttung, schrieb Delphine Lee in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bei der Großbank BNP lobte die Analystin zudem die Fortschritte mit Blick auf die Kernkapitalquote./ck/rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 16:26 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 16:26 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,13 % und einem Kurs von 88,54EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 11:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Delphine Lee
Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 106
Kursziel alt: 106
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Delphine Lee
Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 106
Kursziel alt: 106
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