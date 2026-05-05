Milliarden-Wette auf KI: Amazons Chef verspricht große Belohnung

"Wir glauben, dass KI die größte technologische Transformation unserer Lebenszeit ist", sagte Jassy im Gespräch mit CNBC. "Sie wird jedes einzelne Kundenerlebnis, das wir kennen, neu erfinden und ganz neue Erfahrungen schaffen, die wir uns nie hätten vorstellen können."

Andy Jassy stellt klar: Die enormen Investitionen von Amazon in künstliche Intelligenz sollen sich für Anleger auszahlen. Die milliardenschweren Ausgaben seien kein Risiko, sondern die Grundlage künftigen Wachstums.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Milliardeninvestitionen sorgen für Nervosität

Im Februar kündigte Amazon an, 200 Milliarden US-Dollar in diesem Jahr zu investieren. Ein Großteil fließt in die KI-Infrastruktur. Nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen geriet die Aktie zunächst unter Druck. Erst Anfang April machte sie die Verluste wieder wett und erreichte zuletzt ein neues Rekordniveau.

Im Zentrum der Debatte steht die Frage, ob sich diese Ausgaben auszahlen. Laut FactSet könnte Amazon im Jahr 2026 einen negativen freien Cashflow ausweisen. Kritiker zweifeln daher an der Rentabilität der Strategie.

Jassy kontert mit Wachstumszahlen

Jassy verweist auf das starke Wachstum der Cloud-Sparte Amazon Web Services (AWS). Diese zeige, dass das Unternehmen in die richtigen Bereiche investiere.

"Nach den ersten drei Jahren dieser neuen Ära der KI liegt unser Jahresumsatz bei über 15 Milliarden US-Dollar – das 260-Fache dessen, was er in den ersten drei Jahren von AWS betrug", sagte er CNBC. Laut FactSet dürfte AWS im laufenden Jahr rund 166 Milliarden US-Dollar Umsatz erzielen.

Langfristige Perspektive statt kurzfristiger Sorgen

Besonders die Kritik am Cashflow weist Jassy zurück. Viele Beobachter würden das Geschäftsmodell missverstehen.

"Wir müssen Kapital und Barmittel bereitstellen, bevor wir sie monetarisieren können", erklärte er. Investitionen in Rechenzentren und Infrastruktur erfolgten Jahre vor den eigentlichen Einnahmen.

Diese Anlagen hätten jedoch lange Lebenszyklen und würden über viele Jahre Erträge liefern.

Parallelen zur Cloud-Erfolgsgeschichte

Jassy zieht einen Vergleich zur Anfangszeit von AWS. Auch damals habe sich die Strategie erst verzögert ausgezahlt.

"Wenn das Umsatzwachstum beginnt, mit dem Wachstum der Investitionsausgaben gleichzuziehen, gefällt einem am Ende tatsächlich die operative Marge, der freie Cashflow und die [Kapitalrendite]", sagte er. "Wir haben diesen Film bereits einmal in der ersten Welle von AWS erlebt [...] und ich glaube, dass sich dieselbe Geschichte wiederholen wird, nur mit wesentlich höheren Umsätzen und einem viel größeren freien Cashflow im weiteren Verlauf."

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 234,1EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 12:27 Uhr) gehandelt.

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