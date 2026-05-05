Camino ernennt Führungskräfte für den Bau und Betrieb der Kupfermine Puquios in Chile sowie für die Unternehmensentwicklung

VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 5. Mai 2026 / Camino Minerals Corporation (TSXV:COR)(OTCID:CAMZF) („Camino“ oder das „Unternehmen“) freut sich, wichtige Ernennungen in seinem Management- und Betriebsteam bekannt zu geben, um die Weiterentwicklung des Kupferprojekts Puquios („Puquios“ oder das „Projekt“) in Chile in Richtung Bauphase sowie die Unternehmensentwicklung voranzutreiben. Diese Ernennungen werden die operativen, finanziellen und strategischen Fähigkeiten des Unternehmens weiter stärken, während es den Übergang zur Erschließung und Produktion in Chile sowie zum Unternehmenswachstum vollzieht.

Bild 1. Das Team von Camino in Vancouver mit dem in Santiago de Chile ansässigen Management- und Finanzteam.

Das Unternehmen hat gemeinsam mit seinem Partner Nittetsu Mining Co., Ltd. („Nittetsu“) Marcelo Bruna zum Chief Executive Officer von Cuprum SpA ernannt, dem in Chile gegründeten Unternehmen, das die Entwicklung der Kupfermine Puquios vorantreiben soll – ein 50/50-Joint-Venture mit Nittetsu. Von Santiago aus wird Marcelo Bruna die chilenischen Aktivitäten leiten. Marcelo ist eine Führungskraft im Bergbau mit über 30 Jahren Erfahrung in der Projektentwicklung und im Betrieb. Er hat Bergbauinvestitionen in Höhe von mehr als 2,5 Milliarden US-Dollar betreut und verfügt über fundierte Fachkenntnisse bei der Umsetzung groß angelegter Kupferprojekte vom Bau bis zum Betrieb.

Darüber hinaus hat Camino ein neues Finanzteam mit Basis in Santiago, Chile, aufgebaut, um die Geschäftstätigkeit des Unternehmens zu unterstützen. Das Team wird eine Schlüsselrolle bei der Weiterentwicklung der Finanzplanung auf Projektebene, der Unterstützung von Fremdfinanzierungsinitiativen und allgemeinen Buchhaltungsaufgaben des Joint Ventures spielen, während das Unternehmen auf den geplanten Baubeginn der Kupfermine Puquios Mitte 2026 zusteuert. Ein Finanzierungspaket mit einem japanischen Kreditgeber wird für Mitte des Jahres 2026 erwartet, um mit dem Bau der Kupfermine zu beginnen.

Das Unternehmen hat zudem Darryl Steane als Berater für Unternehmensentwicklung engagiert. Darryl wird die strategischen Initiativen von Camino unterstützen, darunter die Förderung der Technologieentwicklung und die potenzielle Erweiterung der Kupfermine Puquios, und den Aufbau des Kupfer-Asset-Portfolios des Unternehmens weiter vorantreiben. Darryl ist eine Führungskraft im Bergbau mit über 20 Jahren globaler Erfahrung in den Bereichen Unternehmensentwicklung, Projektfinanzierung und M&A (Mergers & Acquisitions). Er hatte leitende Positionen bei BHP und South32 inne und war der erste President und CEO des Kupferprojekts Ambler Metals in Alaska, wo er groß angelegte Initiativen zur Ressourcenerschließung vorantrieb.