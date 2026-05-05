High Tide unterzeichnet Term Sheet hinsichtlich Kreditfazilitäten in Höhe von 40 Mio. $ mit einer der fünf großen kanadischen Geschäftsbanken als neuem vorrangigen Kreditgeber

CALGARY, AB, 5. Mai 2026 / IRW-Press / High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), ein einflussreiches, auf den Einzelhandel ausgerichtetes Unternehmen, das konzipiert wurde, um in allen Bereichen der Cannabisbranche einen echten Wert zu schaffen, gab heute bekannt, dass es ein Term Sheet (das „Term Sheet“) mit einer der fünf großen kanadischen Geschäftsbanken (der „Kreditgeber“) hinsichtlich neuer vorrangig besicherter Kreditfazilitäten (die „neuen Kreditfazilitäten“) in Höhe von 40 Millionen $ unterzeichnet hat. Nach dem Abschluss der Transaktion werden die neuen Kreditfazilitäten die bestehende vorrangige Kreditfazilität des Unternehmens bei connectFirst Credit Union ersetzen. Der Name des Kreditgebers wird nach dem Abschluss bekannt gegeben, der vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Vorbedingungen voraussichtlich innerhalb von 60 Tagen erfolgen wird.

„Dass eine der fünf großen kanadischen Banken als unser vorrangiger Kreditgeber einsteigt, stellt einen klaren Wendepunkt für High Tide dar. Hier geht es nicht nur um den Zugang zu Kapital – es ist eine institutionelle Bestätigung der Größe, Beständigkeit und Qualität des Geschäfts, das wir aufgebaut haben. Unser Modell liefert dort Ergebnisse, wo andere gescheitert sind – und diese Disziplin schlägt sich nun in deutlich kostengünstigerem Kapital nieder“, sagte Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.

„In einer kapitalknappen Branche ist der Zugang zu kostengünstiger, skalierbarer Finanzierung ein struktureller Vorteil – und einer, den wir voll ausschöpfen möchten. Diese Fazilität stärkt unsere Fähigkeit, wertsteigerndes Wachstum in unserem gesamten Einzelhandelsnetzwerk voranzutreiben, unsere deutsche Plattform über Remexian auszubauen und auf andere Märkte zu expandieren, in denen Cannabis auf Bundesebene legal ist – und das alles unter Beibehaltung des disziplinierten finanziellen Ansatzes, der High Tide weiterhin von anderen unterscheidet“, fügte Herr Grover hinzu.

Details der Transaktion

Das Term Sheet umfasst zwei zugesagte Fazilitäten:

- Eine zugesagte revolvierende Fazilität in Höhe von 25 Millionen $, die zum Zeitpunkt des Abschlusses zur Refinanzierung des Darlehens des Unternehmens bei connectFirst und als allgemeines Betriebskapital bzw. zu Unternehmenszwecken sowie für genehmigte Übernahmen und Investitionen verwendet werden soll. Die Laufzeit der Fazilität beträgt drei Jahre. Der Saldo bei connectFirst wird zum Zeitpunkt des Abschlusses voraussichtlich etwas über 6 Millionen $ betragen, wodurch im Rahmen der revolvierenden Fazilität ein verfügbarer Spielraum von nahezu 19 Millionen $ entsteht.