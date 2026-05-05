ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Vodafone auf 'Underweight' - Ziel 85 Pence
- JPMorgan belässt Vodafone auf Underweight mit 85 Pence
- Frühere vollständige Übernahme der Mobilfunktochter
- Verschuldung steigt, daher kein Aktienrückkauf erwartet
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vodafone auf "Underweight" mit einem Kursziel von 85 Pence belassen. Deutlich früher als erwartet habe der britische Telekomkonzern die vollständige Kontrolle über seine britische Mobilfunk-Tochter VodafoneThree bekannt gegeben, schrieb Akhil Dattani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Da durch die Transaktion die aktuelle Verschuldung steige, das Management aber mit Blick auf die selbst angegebene Zielspanne deren unteres Ende anstrebt, sei es möglich, dass zur Vorlage der Geschäftsjahreszahlen kein Aktienrückkauf ankündigt werde./ck/rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:05 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vodafone Group Aktie
Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 1,368 auf Tradegate (05. Mai 2026, 12:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vodafone Group Aktie um +5,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,86 %.
Die Marktkapitalisierung von Vodafone Group bezifferte sich zuletzt auf 31,16 Mrd..
Vodafone Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0458. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 0,5000GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 0,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 85,00GBP was eine Bandbreite von -100,00 %/+6.189,31 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 85 Euro
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