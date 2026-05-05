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    Check Point Software Technologies Ltd. / Check Point Software gibt ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Gesamtumsatz 668 Mio USD, Wachstum 5 Prozent
    • Abonnementumsatz 323 Mio USD, Anstieg 11 Prozent
    • Sherif Seddik ab 1. Mai 2026 Chief Revenue Officer
    OTS - Check Point Software Technologies Ltd. / Check Point Software gibt ...
    Foto: Siarhei - 356130783

    Check Point Software gibt Finanzergebnisse für Q1 2026 bekannt Redwood City, USA/Tel Aviv, Israel (ots) - Check Point Software Technologies Ltd (https://www.checkpoint.com/) hat heute seine Finanzergebnisse für das erste Quartal 2026 bekannt gegeben.

    Highlights aus Q1 2026:

    - Gesamtumsatz: 668 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr
    - Umsatz aus Sicherheitsabonnements: 323 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 11 Prozent gegenüber dem Vorjahr
    - GAAP-Betriebsergebnis: 185 Millionen US-Dollar, was 28 Prozent des Gesamtumsatzes entspricht
    - Non-GAAP-Betriebsergebnis: 265 Millionen US-Dollar, was 40 Prozent des Gesamtumsatzes entspricht
    - GAAP-Gewinn pro Aktie: 1,81 US-Dollar, ein Anstieg von 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr
    - Non-GAAP-Gewinn pro Aktie: 2,50 US-Dollar, ein Anstieg von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr

    "Im ersten Quartal erzielten wir ein zweistelliges Wachstum beim Non-GAAP-Gewinn pro Aktie und beim bereinigten freien Cashflow sowie ein Umsatzwachstum von fünf Prozent. Die Abonnementumsätze blieben eine zentrale Stärke, gestützt durch die starke Nachfrage nach unseren neuen Technologien, darunter E-Mail-Sicherheit, Exposure Management und SASE," sagt Nadav Zafrir, Chief Executive Officer . "Die Cybersicherheitslandschaft befindet sich in einem grundlegenden Wandel, da KI sowohl das Ausmaß als auch die Komplexität von Bedrohungen beschleunigt. Unsere Strategie ist speziell auf dieses Umfeld zugeschnitten. Mit unserer Vier-Säulen-Architektur sind wir gut positioniert, um von der steigenden Nachfrage nach sicherer, unternehmensgerechter KI-Transformation in großem Maßstab zu profitieren."

    Check Point gab zudem bekannt, dass Sherif Seddik zum 1. Mai 2026 zum Chief Revenue Officer ernennt wurde. Seddik ist seit 2023 als President of International Sales des Unternehmens tätig und bringt mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in der globalen Vertriebsleitung mit. Er wird die Nachfolge von Itai Greenberg antreten, der von seiner Rolle als Chief Revenue Officer zurücktritt.

    Weitere Finanz-Kennzahlen sowie die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung finden Sie hier (https://www.checkpoint.com/press-releases/check-point-software-reports -2026-first-quarter-financial-results/) .

    Pressekontakt:

    Kafka Kommunikation GmbH & Co. KG
    Auf der Eierwiese 1
    82031 Grünwald
    Tel.: 089 74747058-0
    mailto:info@kafka-kommunikation.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/14890/6268997 OTS: Check Point Software Technologies Ltd.






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