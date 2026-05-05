BARCLAYS stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach Quartalszahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 46,50 Euro belassen. Der Dialysespezialist habe die Umsatzerwartungen leicht übertroffen, während das operative Ergebnis im Rahmen gelegen habe, schrieb Hassan Al-Wakeel in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Zugleich hob der Analyst aber auch das schwache Abschneiden bei den wichtigen Behandlungszahlen in den USA hervor. Hier habe sich der Trend im Vergleich zum Schlussquartal 2025 deutlicher abgeschwächt als er erwartet habe./ck/rob/laVeröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:24 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,59 % und einem Kurs von 37,00EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 12:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Hassan Al-Wakeel

Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 46,50

Kursziel alt: 46,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 46,50 € , was eine Steigerung von +27,26% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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