BARCLAYS stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Equal Weight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach Quartalszahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 46,50 Euro belassen. Der Dialysespezialist habe die Umsatzerwartungen leicht übertroffen, während das operative Ergebnis im Rahmen gelegen habe, schrieb Hassan Al-Wakeel in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Zugleich hob der Analyst aber auch das schwache Abschneiden bei den wichtigen Behandlungszahlen in den USA hervor. Hier habe sich der Trend im Vergleich zum Schlussquartal 2025 deutlicher abgeschwächt als er erwartet habe./ck/rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:24 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:24 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,59 % und einem Kurs von 37,00EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 12:08 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Hassan Al-Wakeel
Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 46,50
Kursziel alt: 46,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Hassan Al-Wakeel
Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 46,50
Kursziel alt: 46,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte