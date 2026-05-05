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    ROUNDUP

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    Secunet startet mit Auftragsboom ins Jahr - Kurssprung

    Für Sie zusammengefasst
    • Auftragseingang fast verdoppelt auf 143,0 Mio Euro
    • Ebit rutschte auf minus 4,0 Millionen Euro
    • Prognose 2026 Umsatz 460–500 Mio Ebit 53–58 Mio
    ROUNDUP - Secunet startet mit Auftragsboom ins Jahr - Kurssprung
    Foto: adobe.stock.com

    ESSEN (dpa-AFX) - Das IT-Sicherheitsunternehmen Secunet Security Networks hat im ersten Quartal stark von Aufträgen aus dem öffentlichen Sektor profitiert. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 4,4 Prozent auf 81,8 Millionen Euro, wie das im Kleinwerteindex SDax notierte Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der Auftragseingang verdoppelte sich fast auf 143,0 Millionen Euro. Die Secunet-Aktie schnellte daraufhin gegen Mittag um mehr als acht Prozent nach oben.

    Wegen höherer Personalkosten und zahlreichen Projekten mit großem Hardwareanteil, der auf der Marge lastet, rutschte das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) jedoch von 1,8 Millionen Euro auf minus 4 Millionen Euro ab. Dabei belastete laut dem Unternehmen aber auch eine veränderte Methodik bei Bonusrückstellungen, die zu einer Verschiebung zwischen den Quartalen führt, auf Jahressicht aber neutral ist.

    "Der nochmals deutlich gestiegene Auftragseingang zeigt, dass unsere Wachstumstreiber unverändert intakt sind", sagte Konzernchef Marc-Julian Siewert laut Mitteilung. Er sieht Secunet damit auf einem guten Weg, die Jahresprognose zu erfüllen. Der Umsatz soll 2026 weiterhin zwischen 460 und 500 Millionen Euro erreichen, nachdem 2025 Erlöse von 458,8 Millionen Euro zu Buche standen. Das operative Ergebnis (Ebit) soll nach 51,6 Millionen Euro im Vorjahr zwischen 53 und 58 Millionen Euro liegen.

    Alexander Zienkowicz vom Analysehaus MWB Research sieht sogar das obere Ende dieser Prognose als erreichbar an. Secunet habe ein solides erstes Quartal hingelegt und beim Umsatz den Konsens übertroffen. Das Highlight der Zahlen sei aber der Auftragseingang dank eines starken Momentums im öffentlichen Sektor. Zienkowicz rät daher noch immer zum Kauf der Aktie und sieht mit einem Kursziel von 205 Euro weitere knapp fünf Prozent Aufwärtspotenzial./niw/nas/stk

    Secunet Security Networks

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    ISIN:DE0007276503WKN:727650
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Secunet Security Networks Aktie

    Die Secunet Security Networks Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,32 % und einem Kurs von 197 auf Tradegate (05. Mai 2026, 12:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Secunet Security Networks Aktie um +8,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,76 %.

    Die Marktkapitalisierung von Secunet Security Networks bezifferte sich zuletzt auf 1,26 Mrd..

    Secunet Security Networks zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4300 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 256,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 254,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 260,00EUR was eine Bandbreite von +31,06 %/+34,16 % bedeutet.




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