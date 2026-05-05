Circle schießt um 20 % nach oben – Hoffnung auf Clarity Act beflügelt Markt

Auch andere Branchengrößen profitierten von der verbesserten Stimmung: Die Aktie von Coinbase schloss um 6,14 Prozent höher bei 202,99 US-Dollar und notiert im vorbörslichen Handel weitere 2 Prozent höher, während BitGo um 10,26 Prozent zulegte. Der Online-Broker Robinhood gewann knapp 4 Prozent, und SOL Strategies verzeichnete sogar ein Plus von 17,83 Prozent.

Krypto-Aktien starten die Woche mit ordentlich Zugewinnen, wobei besonders der Stablecoin-Emittenten Circle hervorsticht, dessen Aktie zuletzt 19,89 Prozent höher bei 119,53 US-Dollar schloss und im vorbörslichen Handel um weitere 4,6 Prozent zulegt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Parallel dazu notiert Bitcoin am Dienstagvormittag über 80.800 US-Dollar und damit weitere 1,2 Prozent im Plus. Insgesamt steigt die Krypto-Gesamtmarktkapitalisierung auf 2,67 Billionen US-Dollar.

Regulatorischer Durchbruch rückt näher

Auslöser der jüngsten Marktbewegung ist ein politischer Kompromiss in Washington. Die US-Senatoren Angela Alsobrooks und Thom Tillis einigten sich am Freitag auf eine überarbeitete Formulierung zur Behandlung von Stablecoin-Erträgen – einem zentralen Streitpunkt im Clarity Act.

Der neue Vorschlag untersagt es sogenannten "covered parties", Zinsen oder Renditen allein für das Halten von Stablecoins an US-Kunden auszuschütten. Gleichzeitig bleibt Spielraum für Belohnungsmodelle, die an Nutzung oder Transaktionen gekoppelt sind – ein entscheidender Kompromiss, der den Gesetzgebungsprozess voranbringen könnte.

Marktbeobachter sehen darin einen Wendepunkt. Markus Thielen, Gründer von 10x Research, erklärte, die Einigung beseitige eines der letzten Hindernisse für das Gesetz. Prognosemärkte wie Polymarket sehen die Chancen einer Verabschiedung mittlerweile bei rund 64 Prozent.

Banken schlagen Alarm

Trotz der Fortschritte stößt der Kompromiss auf Widerstand aus der Finanzbranche. Mehrere große Bankenverbände kritisierten am Montag, die vorgeschlagene Regelung gehe nicht weit genug.

Sie argumentieren, dass selbst indirekte Belohnungsmodelle Kapital aus traditionellen Bankeinlagen abziehen könnten.

Senator Tillis verteidigte dagegen den Vorschlag und bezeichnete ihn als "deutlich verbessertes, konsensbasiertes Produkt". Ziel sei es, Stablecoin-basierte Anreize klar von klassischen Bankzinsen abzugrenzen und so Risiken für das Bankensystem zu minimieren.

Investoren setzen auf klare Gewinner

Besonders Circle gilt als Profiteur einer strengeren Regulierung, da das Unternehmen als regulierter Stablecoin-Emittent gut positioniert ist. Sollte sich das Narrativ durchsetzen, dass Stablecoins primär als Zahlungsmittel und nicht als zinstragende Anlageklasse fungieren, könnte dies Circles Geschäftsmodell stärken.

Zusätzlichen Rückenwind erhält die Aktie durch anstehende Quartalszahlen: Bereits nach dem letzten Bericht im Februar war der Kurs innerhalb weniger Wochen um 100 Prozent gestiegen. Investoren positionieren sich nun offenbar erneut im Vorfeld der Veröffentlichung.

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Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



