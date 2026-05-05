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    AKTIE IM FOKUS

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    Commerzbank macht Vortagesverluste wett nach Unicredit-Offerte

    Für Sie zusammengefasst
    • Commerzbank-Aktie stieg um 3,4% auf 35,19 Euro
    • Unicredit bietet 0,485 Aktien je Commerzbank-Aktie
    • Angebot rechnerisch rund 32,70 Euro unter Kurs
    AKTIE IM FOKUS - Commerzbank macht Vortagesverluste wett nach Unicredit-Offerte
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der offiziellen Übernahmeofferte der Unicredit haben die Aktien der Commerzbank am Dienstag mit plus 3,4 Prozent auf 35,19 Euro ihre Vortagesverluste fast wettgemacht.

    Für jede Commerzbank-Aktie bieten die Italiener 0,485 neue Unicredit-Aktien. Ihre Aktien kosten derzeit 67,42 Euro. Damit liegt das Gebot rechnerisch mit rund 32,70 Euro unter dem Commerzbank-Kurs. Die Unicredit erwartet aber auch nicht, damit die Kontrollmehrheit bei der Commerzbank zu erlangen.

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    Aktuell liegt ihr Anteil an den Frankfurtern bei knapp 30 Prozent. Die Offerte läuft bis zum 16. Juni./ag/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

    Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,80 % und einem Kurs von 35,28 auf Tradegate (05. Mai 2026, 12:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um -2,87 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,97 %.

    Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 39,82 Mrd..

    Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1200 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -3,76 %/+21,71 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Commerzbank - CBK100 - DE000CBK1001

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Commerzbank. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die UniCredit-Übernahme und ihre Folgen für Kurs und Bewertung der Commerzbank: Ärger über fehlende Aufschlagsprämie (Investoren fordern ~40€), Diskussion zur Konsolidierungspflicht (IFRS 10 vs HGB), befürchtete CET1-Einbußen bei UniCredit (-200–-280 Basispunkte), mögliche Kursreaktionen durch Q1-Zahlen, Kapitalerhöhung als Aktientausch und kurzfristige Volatilität/Short-Attacken.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Commerzbank eingestellt.

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    dpa-AFX
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