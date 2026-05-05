BARCLAYS stuft UNICREDIT SPA auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Unicredit nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Die italienische Großbank habe die Konsensschätzungen in allen Bereichen übertroffen, schrieb Analystin Paola Sabbione in einer am Dienstag vorliegenden Kommentar. Sie hob jedoch insbesondere die Ertragsentwicklung hervor und auch das höher gesteckte Ziel für den Nettogewinn./ck/rob/laVeröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:24 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:25 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,99 % und einem Kurs von 67,62EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 12:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Paola Sabbione

Analysiertes Unternehmen: UNICREDIT SPA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 81

Kursziel alt: 81

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 81,00 € , was eine Steigerung von +19,57% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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