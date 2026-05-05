BARCLAYS stuft UNICREDIT SPA auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Unicredit nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Die italienische Großbank habe die Konsensschätzungen in allen Bereichen übertroffen, schrieb Analystin Paola Sabbione in einer am Dienstag vorliegenden Kommentar. Sie hob jedoch insbesondere die Ertragsentwicklung hervor und auch das höher gesteckte Ziel für den Nettogewinn./ck/rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:25 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:25 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,99 % und einem Kurs von 67,62EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 12:23 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Paola Sabbione
Analysiertes Unternehmen: UNICREDIT SPA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 81
Kursziel alt: 81
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Paola Sabbione
Analysiertes Unternehmen: UNICREDIT SPA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 81
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