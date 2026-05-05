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    Irans Außenminister reist nach China

    Für Sie zusammengefasst
    • Irans Außenminister Araghtschi reist nach China
    • China Hauptabnehmer iranischer Öl- und Gasexporte
    • Trump drohte Iran mit Vernichtung nach Angriffen
    Irans Außenminister reist nach China
    Foto: Stringer - dpa

    TEHERAN (dpa-AFX) - Inmitten des andauernden Konflikts mit den USA reist Irans Außenminister Abbas Araghtschi heute nach China. Wie die iranische Nachrichtenagentur Tasnim mitteilte, will Araghtschi mit seinem chinesischen Amtskollegen über Entwicklungen in der Region sprechen.

    China gilt als Hauptabnehmer der iranischen Öl- und Gasproduktion. Die Volksrepublik hatte auch die gegen iranische Häfen gerichtete US-Seeblockade in der Straße von Hormus kritisiert. Zuletzt war Araghtschi zu Gesprächen mit Russlands Präsident Wladimir Putin in St. Petersburg.

    Am Montag hatte US-Präsident Donald Trump der Islamischen Republik erneut mit Vernichtung gedroht, nachdem der Iran als Reaktion auf eine US-Initiative zur Öffnung der Meerenge Ölanlagen in den Vereinigten Arabischen Emiraten angegriffen hatte./mar/DP/jha





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