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    AKTIE IM FOKUS

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    Hochtief nähern sich 500 Euro - Analystenziele übertrumpft

    Für Sie zusammengefasst
    • Hochtief Aktie steigt 7,5 Prozent auf 491,40 Euro
    • Jahresplus rund 45 Prozent, Marke 500 Euro nah
    • Nachfrage nach Rechenzentren übersteigt Angebot
    AKTIE IM FOKUS - Hochtief nähern sich 500 Euro - Analystenziele übertrumpft
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Hochtief haben ihre Rekordrally am Dienstag mit plus 7,5 Prozent auf 491,40 Euro fortgesetzt. Die runde Marke von 500 Euro ist nach gut 45 Prozent Plus im laufenden Jahr nicht mehr fern.

    Die Ziele der Analysten haben die Papiere des Baukonzerns inzwischen allesamt übertrumpft. Das schreckt die Anleger dank der Fantasie für Infrastruktur in Wachstumsbereichen wie Künstliche Intelligenz (KI) und Digitalisierung aber offenbar nicht ab.

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    Am 11. Mai legt Hochtief seine Geschäftszahlen für das erste Quartal vor. Der bisherige Verlauf der Berichtssaison bestätige, dass die Nachfrage nach Rechenzentrumskapazität das Angebot weiterhin bei deutlich übersteigt, schrieb Experte Graham Hunt von Barclays in seinem Ausblick. Er geht davon aus, dass die Geschäfte des Baukonzerns dies auch widerspiegeln werden./ag/jha/

    Hochtief

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    +48,02 %
    +198,44 %
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    +547,43 %
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    +2.183,79 %
    ISIN:DE0006070006WKN:607000
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hochtief Aktie

    Die Hochtief Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,72 % und einem Kurs von 491 auf Tradegate (05. Mai 2026, 12:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hochtief Aktie um +12,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +28,36 %.

    Die Marktkapitalisierung von Hochtief bezifferte sich zuletzt auf 39,90 Mrd..

    Hochtief zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 396,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Hochtief Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 280,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 480,00EUR was eine Bandbreite von -45,74 %/-6,98 % bedeutet.




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