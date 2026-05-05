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    BARCLAYS stuft HSBC HLDGS auf 'Overweight'

    BARCLAYS stuft HSBC HLDGS auf 'Overweight'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für HSBC nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1500 Pence belassen. Die Zahlen der britischen Großbank zum ersten Quartal seien aufgrund von Sondereffekten etwas verzerrt, schrieb Aman Rakkar in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Das bereinigte Vorsteuerergebnis liege indes wegen höherer Gebühren über den Erwartungen. Zugleich wies er aber darauf hin, dass die HSBC ein sich verschärfendes Szenario im Nahen Osten angedeutet habe./ck/rob/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 05:53 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 05:54 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,50 % und einem Kurs von 14,94EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 12:26 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Aman Rakkar
    Analysiertes Unternehmen: HSBC HLDGS
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 15
    Kursziel alt: 15
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A



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