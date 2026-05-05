37 0 Kommentare Bondholder: Jetzt handeln & Interessen gemeinsam durchsetzen!

Photon Energy gerät finanziell unter Druck – besonders für Inhaber der 6,50%-Anleihe. Jetzt rufen spezialisierte Anwälte die Gläubiger zur geschlossenen Aktion auf.

Die Finanzlage von Photon Energy N.V. verschlechtert sich; betroffen sind insbesondere Inhaber der 6,50% Anleihe Photon Energy N.V. Bond 2021/2027 (ISIN DE000A3KWKY4); die Kanzlei Schirp Schmidt‑Morsbach ruft Anleihegläubiger zur Koordination auf.

Photon Energy verschob die Quartalszinszahlung vom 23.02.2026 in Höhe von EUR 1.282.450, um Liquidität zu schonen, nachdem der polnische Netzbetreiber PSE mit einer einseitigen Verrechnung (set‑off) am 02.03.2026 gedroht hatte wegen angeblicher Emissionsüberschreitungen 2024.

Die Veröffentlichung des geprüften Jahresabschlusses 2025 wurde von 30.04.2026 auf 31.07.2026 verschoben; damit wird die viermonatige Frist nach niederländischem Recht nicht eingehalten; die AFM wurde informiert; deutsche Veröffentlichungen erfolgten teilweise verzögert.

Photon Energy durchläuft eine umfassende interne Restrukturierung; vorläufige ungeprüfte konsolidierte Zahlen für Q4/2025 und das Gesamtjahr 2025 wurden bereits veröffentlicht; materielle Änderungen sind nach Abschluss der Prüfung möglich.

Schirp Schmidt‑Morsbach bewertet die Lage als ernst: frühere schwache Ergebnisse (H1 2023), bisher unzureichende operative Restrukturierung und mögliche Interessenkonflikte zwischen Management/Großaktionären und Anleihegläubigern – daher dringender Handlungsbedarf und koordinierte Gläubigervertretung.

Die nächste Zinszahlung ist für den 23.05.2026 terminiert; die Kanzlei bittet betroffene Investoren um zeitnahe Kontaktaufnahme und bereitet sich auf eine mögliche Bestellung eines gemeinsamen Anleihevertreters vor; Marktberichte nennen außerdem potenzielle Aktivitäten der Investmentfirma Robus.





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