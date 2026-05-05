BARCLAYS stuft VODAFONE auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Vodafone auf "Overweight" mit einem Kursziel von 120 Pence belassen. Die vollständige Kontrolle der britischen Mobilfunk-Tochter VodafoneThree komme früher als erwartet, schrieb Maurice Patrick in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Kaufpreis aber sei attraktiv. Auch wenn Aktienrückkäufe daher nun erst einmal pausieren dürften, sei der Schritt alles in allem positiv./ck/rob/laVeröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:54 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 1,362EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 12:41 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Maurice Patrick

Analysiertes Unternehmen: VODAFONE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1,2

Kursziel alt: 1,2

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1,20 £ , was eine Steigerung von +2,56% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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