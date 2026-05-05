BARCLAYS stuft VODAFONE auf 'Overweight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Vodafone auf "Overweight" mit einem Kursziel von 120 Pence belassen. Die vollständige Kontrolle der britischen Mobilfunk-Tochter VodafoneThree komme früher als erwartet, schrieb Maurice Patrick in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Kaufpreis aber sei attraktiv. Auch wenn Aktienrückkäufe daher nun erst einmal pausieren dürften, sei der Schritt alles in allem positiv./ck/rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:54 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:54 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 1,362EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 12:41 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Maurice Patrick
Analysiertes Unternehmen: VODAFONE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1,2
Kursziel alt: 1,2
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Maurice Patrick
Analysiertes Unternehmen: VODAFONE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1,2
Kursziel alt: 1,2
Währung: GBP
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