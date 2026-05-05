Merkur Privatbank - Dividende fällt wegen höherer Risiken aus

Die in München ansässige und inhabergeführte Merkur Privatbank reagiert angesichts aktueller Unsicherheiten – insbesondere im Immobiliengeschäft – mit erhöhter Vorsicht. Entsprechend haben Geschäftsführung und Aufsichtsrat beschlossen, der am 15. Juni 2026 stattfindenden Hauptversammlung vorzuschlagen, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2025 vollständig in die Gewinnrücklagen einzustellen und auf die Ausschüttung einer Dividende zu verzichten (Vorjahr: 0,50 Euro je Aktie). An der Börse fällt die Aktie empfindlich zurück. Wie es weitergeht. Weiterlesen