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    ANALYSE-FLASH

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    Barclays belässt Fraport nach Zahlen auf 'Overweight'

    Für Sie zusammengefasst
    • Barclays belässt Fraport auf Overweight Ziel 94
    • Lobbenberg lobt Q1 und verbesserte Abfertigung
    • Verkehr am unteren Ende, Lufthansa kürzt Kapazitäten
    ANALYSE-FLASH - Barclays belässt Fraport nach Zahlen auf 'Overweight'
    Foto: Fraport AG

    LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat Fraport nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Analyst Andrew Lobbenberg hob in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar hervor, dass der Flughafenbetreiber die Schätzungen übertroffen habe, wobei er vor allem die Verbesserung bei der Abfertigung lobte. Dass Fraport die Jahresziele beibehalten habe, sei "einigermaßen beruhigend", schrieb er. Zugleich rechnet Lobbenberg aber mit Belastungen für die Ergebnisschätzungen, da Fraport das Verkehrsaufkommen nun am unteren Ende seiner entsprechenden Prognose erwartet und außerdem die Lufthansa Kapazitäten reduziert hat. Zudem sei die Annahme, dass es keine Treibstoffknappheit geben werde, zwar nicht unbegründet, aber auch "alles andere als sicher"./ck/rob/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:09 / GMT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie

    Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 68,65 auf Tradegate (05. Mai 2026, 12:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um -5,10 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,90 %.

    Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 6,32 Mrd..

    Fraport zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 86,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von +8,27 %/+38,99 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: Barclays Capital

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 71,77, was eine Steigerung von +5,15% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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