Barclays belässt Fraport nach Zahlen auf 'Overweight'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 68,65 auf Tradegate (05. Mai 2026, 12:29 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um -5,10 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,90 %.

Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 6,32 Mrd..

Fraport zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 86,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von +8,27 %/+38,99 % bedeutet.