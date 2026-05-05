ROUNDUP
Biontech schließt Standorte - Bis zu 1.860 Stellen in Gefahr
- Schließung in Idar-Oberstein, Marburg, Tübingen
- Bis zu 1.860 Stellen betroffen, Einsparungen 500 Mio
- Erlöse sinken, Mittel für Forschung und Onkologie
MAINZ (dpa-AFX) - Der Impfstoffhersteller Biontech plant die Schließung mehrerer Produktionsstandorte. Das Mainzer Unternehmen begründete die Einschnitte mit einer zu geringen Auslastung, Überkapazitäten und Kosteneinsparungen. Betroffen von den Plänen seien die Produktionsstandorte in Idar-Oberstein, Marburg und Singapur sowie Standorte vom übernommenen Konkurrenten Curevac . Insgesamt bis zu 1.860 Stellen könnten von den Maßnahmen betroffen sein, kündigte das Management des Biopharma-Unternehmens an.
Einsparungen von bis zu 500 Millionen Euro
Geplant ist, die Standorte in Idar-Oberstein, Marburg und Tübingen bis Ende 2027 zu schließen. Der Betrieb in Singapur soll voraussichtlich im ersten Quartal 2027 eingestellt werden. Geplant sei ein partieller oder vollständiger Verkauf.
Das Biopharma-Unternehmen rechnet nach vollständiger Umsetzung der Maßnahmen im Jahr 2029 mit wiederkehrenden jährliche Einsparungen von bis zu rund 500 Millionen Euro. Die Mittel sollen für die Forschung, Entwicklung und Markteinführung von Medikamenten gegen Krebs eingesetzt werden.
Weniger Umsatz mit Covid-19-Impfstoffen
Im ersten Quartal verbuchte Biontech einen zurückgehenden Umsatz. Die Erlöse lagen bei 118,1 Millionen nach 182,8 Millionen Euro in den ersten drei Monaten des Vorjahres. Der Rückgang sei vor allem auf niedrigere Umsätze mit den Covid-19-Impfstoffen zurückzuführen.
Der Nettoverlust stieg an und betrug den Angaben zufolge 531,9 Millionen Euro. Im ersten Quartal des Vorjahres lag der Wert bei 415,8 Millionen Euro. Als Grund für die Entwicklung nannten die Mainzer höhere Kosten für die Entwicklung von Programmen für die Immunonkologie.
Hohe Entwicklungskosten
Angesichts der hohen Entwicklungskosten hatte Biontech bereits das Vorjahr mit einem Milliardenverlust abgeschlossen. Für dieses Jahr rechnet Biontech sowohl auf dem europäischen als auch auf dem US-amerikanischen Markt mit geringeren Umsätzen aus dem Geschäft mit Covid-19-Impfstoffen. Für die Impfsaison 2026/27 werde die Entwicklung eines an Varianten angepassten Covid-19-Impfstoffs vorbereitet.
Für 2026 erwartet das Unternehmen, dessen Gründer Ugur Sahin und Özlem Türeci spätestens Ende dieses Jahres ausscheiden werden, Erlöse zwischen 2,0 Milliarden und 2,3 Milliarden Euro.
Onkologie im Fokus
Biontech, das in der Corona-Pandemie Milliarden mit seinem Corona-Impfstoff verdient hatte, entwickelt Medikamente auf mRNA-Basis gegen Krebs und andere Krankheiten. Jüngst wurde das Biotechnologieunternehmen Curevac mit Sitz in Tübingen übernommen. Bis 2030 wollen die Mainzer mehrere Zulassungsanträge für Onkologie-Kandidaten gestellt haben./glb/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BioNTech Aktie
Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,18 % und einem Kurs von 82,30 auf Tradegate (05. Mai 2026, 12:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BioNTech Aktie um -8,93 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,86 %.
Die Marktkapitalisierung von BioNTech bezifferte sich zuletzt auf 20,22 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 144,13USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 132,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 155,00USD was eine Bandbreite von +66,04 %/+94,97 % bedeutet.
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Community Beiträge zu BioNTech - A2PSR2 - US09075V1026
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Wie zuvor bereits geschrieben,
(1) hat Mitbewerber Summit nur noch Cash bis Q3 2026 (zu wenig für Studien)
(2) Wirkstoff ist schwächer ggü. BNT327
(3) sind die potenziellen Patientenzahlen geringer als für Biontech.
Biontech wird von Summit trotzdem heute USA-vorbörslich heruntergezogen und Moderna steigt stark wegen "gesunkener Verluste".
Fachlich und wirtschaftlich ist bei Biontech das Gegenteil der Fall, aber jeder am Markt kann ja darauf reagieren wie er mag.
Ups, sorry. War gedanklich bei einem anderen Artikel von heute morgen. Hier die andere Zusammenfassung:
- Strategische Differenzen: Während Şahin und Türeci als geniale Wissenschaftler und Pioniere der Pandemiezeit gelten, sahen die Großaktionäre (insbesondere die Gebrüder Strüngmann) in ihnen keine geeigneten Manager für die nächste Phase des Unternehmens. Biontech wandelt sich derzeit von einem forschungsorientierten Start-up zu einem globalen Pharmakonzern.
- Unterschiedliche Schwerpunkte: Die Gründer blieben laut Artikel tief in Detailfragen der Forschung verwurzelt und zeigten wenig Interesse an industriellen Strukturen, Investorenbeziehungen oder den komplexen kommerziellen Zulassungsprozessen für die neue Onkologie-Pipeline (Krebsmedikamente). Strategische Impulse, wie Kooperationen mit Pfizer oder die Übernahme von CureVac, gingen demnach eher vom Aufsichtsrat aus.
- Langer Trennungsprozess: Der Abschied war keine spontane Entscheidung, sondern das Ergebnis eines über eineinhalb Jahre andauernden internen Konflikts zwischen den Gründern und dem Aufsichtsrat.
- Die neue Firma: Das Paar plant eine Neugründung, bei der sie sich wieder ganz auf ihre „Superkräfte“ in der Forschung konzentrieren können. Prominente Investoren wie Bill Gates haben bereits Interesse signalisiert; auch die Strüngmann-Brüder könnten sich an dem neuen Projekt beteiligen.
- Harte Fakten der Trennung: Die Gründer dürfen ihr mRNA-Know-how für das neue Unternehmen nutzen und behalten ihre wertvollen Aktienoptionen. Wer die Nachfolge an der Biontech-Spitze antritt, ist aktuell noch völlig offen.
Zusammenfassend stellt der Artikel den Wechsel als „unumgänglich“ dar, um Biontechs Zukunft als kommerzielles Pharmaunternehmen zu sichern, während die Gründer in einem Umfeld ohne Konzernstrukturen effizienter forschen können.
Hallo zusammen, habe mich extra angemeldet, um mich jetzt für die konstruktiven, sowohl generellen, als auch persönlichen Beiträge vom Wochenende zu bedanken. Es war sehr schön zu lesen, abseits des Gehaue und Gesteche, was man sonst auch so in anderen Foren liest.