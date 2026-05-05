AKTIE IM FOKUS
Secunet legen deutlich zu - MWB Research lobt Auftragseingang
- Aktien stiegen um 8,5% und waren SDax Spitzenreiter
- Umsatz übertraf Konsens, Profitabilität saisonal
- Auftragseingang fast verdoppelt, Ausblick bestätigt
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Secunet Security Networks sind am Dienstag von Zahlen sowie einem bestätigten Jahresausblick des IT-Sicherheitsunternehmens beflügelt worden. Um die Mittagszeit sprangen sie als einer der größten Gewinner im Nebenwerte-Index SDax um 8,5 Prozent hoch. Die Kursdelle der vergangenen zwei Wochen bügelten sie damit aus und sind für 2026 wieder klar im Plus.
Das Unternehmen habe im ersten Quartal ordentlich abgeschnitten und mit dem Umsatz die Konsensschätzung übertroffen, während die rückläufige Profitabilität das typische saisonale Muster sowie Timing-Effekte widerspiegele, befand Analyst Alexander Zienkowicz von MWB Research. Das Highlight sei aber der fast verdoppelte Auftragseingang.
Angesichts des ebenfalls gestiegenen Auftragsbestands sowie des bestätigten Ausblicks bleibe das obere Ende der Jahres-Zielspannen erreichbar. Der Experte rät weiter zum Kauf der Aktie - das bestätigte Kursziel von 205 Euro liegt noch rund fünf Prozent über der aktuellen Bewertung.
Für 2026 strebt Secunet weiterhin einen Umsatz von 460 bis 500 Millionen Euro an nach 458,8 Millionen im Vorjahr. Das operative Ergebnis (Ebit) soll von 51,6 auf 53 bis 58 Millionen Euro steigen./gl/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Secunet Security Networks Aktie
Die Secunet Security Networks Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,99 % und einem Kurs von 196,4 auf Tradegate (05. Mai 2026, 12:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Secunet Security Networks Aktie um +8,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,76 %.
Die Marktkapitalisierung von Secunet Security Networks bezifferte sich zuletzt auf 1,26 Mrd..
Secunet Security Networks zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4300 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 256,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 254,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 260,00EUR was eine Bandbreite von +31,06 %/+34,16 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Secunet Security Networks - 727650 - DE0007276503
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Secunet Security Networks. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Operativ schwach, strategisch extrem stark. Q1 ist – wie fast immer bei Secunet – kein Ergebnisquartal, sondern ein Auftrags‑ und Pipelinequartal.
EBIT –4,0 Mio. €: optisch hässlich, fundamental harmlos
Die Gründe sind sauber, einmalig, nicht‑strukturell:
- +2,1 Mio. € einmaliger Effekt durch geänderte Bonusrückstellungen
- +76 neue Mitarbeiter (1.083 → 1.159) = +7 % Kapazitätsaufbau in einem Quartal
- Mehr Hardwareanteil in Projekten → drückt Marge, aber temporär
Wichtig: Der Vorstand bestätigt EBIT 53–58 Mio. € für 2026. Wenn Q1 ein strukturelles Problem hätte, wäre diese Guidance unhaltbar.
Interpretation: Das negative EBIT ist kein Warnsignal, sondern ein Saison‑ und Methodikeffekt.
Auftragseingang 143 Mio. € (+90,7 %): das eigentliche Brett
Das ist der Game Changer dieses Quartals.
- 143 Mio. € Auftragseingang = 31 % des Jahresumsatzes in einem Quartal
- Fast doppelt so viel wie im Vorjahr
- Public Authorities = ~2/3 → genau das Segment, das die Bewertung trägt
- Auftragsbestand 337,7 Mio. € (+21 %) = ~70 % der Jahresguidance bereits „eingeloggt“
Interpretation: Das ist ein massiver Frühindikator für:
- steigende Verteidigungs‑ und Sicherheitsbudgets
- europäische Grenzkontrollprojekte
- Defence‑Digitalisierung
- souveräne IT‑Infrastruktur
Der Markt unterschätzt traditionell, wie stark Secunet Auftragseingang → Umsatz → EBIT durchschleust.
Segmentanalyse: Defence & Space wird zum Wachstumsmotor
- Defence & Space wächst mittlerer zweistelliger Bereich → strukturell höhere Margen, höhere Multiples
- Homeland Security stark → EU‑Grenzkontrollsysteme ziehen an
- Business Sector schwach → aber equity‑irrelevant
Interpretation: Die Wachstumsstory verschiebt sich klar Richtung Defence – genau der Bereich, der Secunet in die nächste Bewertungsdimension heben kann.
Ausblick bestätigt: das wichtigste Signal
Der Vorstand bestätigt:
- Umsatz 460–500 Mio. €
- EBIT 53–58 Mio. €
- EBITDA 76–84 Mio. €
Ein Unternehmen, das nach –4 Mio. € EBIT den Jahresausblick unverändert lässt, sendet ein extrem starkes Vertrauenssignal.
Fazit
Q1 ist optisch schwach, fundamental irrelevant und strategisch ein Volltreffer. Der Markt bewertet Secunet so, als wäre EBIT strukturell beschädigt – während die Zahlen exakt das Gegenteil zeigen: Kapazitätsaufbau, Rekordpipeline, Defence‑Shift und ein Auftragseingang, der das Quartal komplett dominiert.
+90 % Auftragseingang ist das wahre Ergebnis dieses Quartals – und der Markt wird das später einpreisen.
Washington – Die USA machen ernst. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat nach Angaben seines Ministeriums den Abzug von 5000 Soldaten aus Deutschland angeordnet. Der Abzug solle binnen sechs bis zwölf Monaten abgeschlossen sein, teilte das Ministerium am Freitagabend mit.
(Quelle: dpa‑Meldung, veröffentlicht über Süddeutsche Zeitung, Ref: )
Das dpa‑Signal aus Munster wird hier noch immer unterschätzt: Das Gefechtsfeld ist vollständig transparent. Drohnen, KI‑Sensorik und permanenter Datenfluss eliminieren jeden Vorteil klassischer Massierung. Massierung ist nicht mehr riskant, sondern unmöglich. Identifiziert → bekämpft → ausgeschaltet – im Sekundenbereich.
Die Heeresführung formuliert es offen: künftige Gefechtsführung ist verteilt, vernetzt, permanent mobil.
Parallel verschiebt sich die Bedrohungslage strukturell:
Der zentrale Begriff der neuen Doktrin ist der Schutzschirm: kein Waffensystem, sondern ein mehrschichtiges IT‑Ökosystem aus Tarnung, Sensorik, Datenintegrität, Luftverteidigung und Führungsfähigkeit.
Warum Secunet strukturell betroffen ist
Die Veränderungen sind nicht waffentechnisch, sondern informations‑ und zertifizierungsgetrieben:
- Transparentes Gefechtsfeld → VS‑zertifizierte Führung Ohne manipulationssichere Datenwege existiert keine Führung – nicht eingeschränkt, sondern gar nicht. Für VS‑Führung existiert in Deutschland nur ein Anbieter. → SINA ist alternativlos.
- Schutzschirm → vertrauenswürdige Netze + Sensorfusion Der Schutzschirm funktioniert nur, wenn Sensoren, Warnmittel und Wirkmittel über gehärtete, zertifizierte Netze verbunden sind. Secunet liefert die Integritäts‑ und Vertrauenskettentechnologie, ohne die der Schutzschirm nicht existiert.
- KI‑gestützte Gefechtsführung → manipulationssichere Datenpfade Militärische KI ist nicht FLOPS‑getrieben, sondern vertrauenskettengesteuert. Die Qualität der Entscheidung hängt von der Unverfälschbarkeit der Eingangsdaten ab. Genau dort sitzt Secunet – mit der BSI‑Tiefe, die nur wenige Anbieter besitzen.
Die neue Gefechtslogik ist komplex – die Lösung dafür erstaunlich simpel: Secunet ist nicht Zulieferer, sondern infrastrukturelle Voraussetzung für Führungsfähigkeit.