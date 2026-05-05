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    AKTIE IM FOKUS

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    Secunet legen deutlich zu - MWB Research lobt Auftragseingang

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktien stiegen um 8,5% und waren SDax Spitzenreiter
    • Umsatz übertraf Konsens, Profitabilität saisonal
    • Auftragseingang fast verdoppelt, Ausblick bestätigt
    AKTIE IM FOKUS - Secunet legen deutlich zu - MWB Research lobt Auftragseingang
    Foto: adobe.stock.com

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Secunet Security Networks sind am Dienstag von Zahlen sowie einem bestätigten Jahresausblick des IT-Sicherheitsunternehmens beflügelt worden. Um die Mittagszeit sprangen sie als einer der größten Gewinner im Nebenwerte-Index SDax um 8,5 Prozent hoch. Die Kursdelle der vergangenen zwei Wochen bügelten sie damit aus und sind für 2026 wieder klar im Plus.

    Das Unternehmen habe im ersten Quartal ordentlich abgeschnitten und mit dem Umsatz die Konsensschätzung übertroffen, während die rückläufige Profitabilität das typische saisonale Muster sowie Timing-Effekte widerspiegele, befand Analyst Alexander Zienkowicz von MWB Research. Das Highlight sei aber der fast verdoppelte Auftragseingang.

    Angesichts des ebenfalls gestiegenen Auftragsbestands sowie des bestätigten Ausblicks bleibe das obere Ende der Jahres-Zielspannen erreichbar. Der Experte rät weiter zum Kauf der Aktie - das bestätigte Kursziel von 205 Euro liegt noch rund fünf Prozent über der aktuellen Bewertung.

    Für 2026 strebt Secunet weiterhin einen Umsatz von 460 bis 500 Millionen Euro an nach 458,8 Millionen im Vorjahr. Das operative Ergebnis (Ebit) soll von 51,6 auf 53 bis 58 Millionen Euro steigen./gl/jha/

    Secunet Security Networks

    +7,55 %
    +8,68 %
    -1,76 %
    -15,95 %
    -13,93 %
    -10,34 %
    -45,96 %
    +621,30 %
    +805,61 %
    ISIN:DE0007276503WKN:727650
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Secunet Security Networks Aktie

    Die Secunet Security Networks Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,99 % und einem Kurs von 196,4 auf Tradegate (05. Mai 2026, 12:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Secunet Security Networks Aktie um +8,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,76 %.

    Die Marktkapitalisierung von Secunet Security Networks bezifferte sich zuletzt auf 1,26 Mrd..

    Secunet Security Networks zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4300 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 256,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 254,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 260,00EUR was eine Bandbreite von +31,06 %/+34,16 % bedeutet.




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