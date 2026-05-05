Secunet legen deutlich zu - MWB Research lobt Auftragseingang

Operativ schwach, strategisch extrem stark. Q1 ist – wie fast immer bei Secunet – kein Ergebnisquartal, sondern ein Auftrags‑ und Pipelinequartal.

Und genau dort liefert Secunet ein All‑Time‑Bullish‑Signal: +90,7 % Auftragseingang ist für ein SDAX‑Security‑Unternehmen extrem stark.

Das negative EBIT ist dagegen temporär, erklärbar und bilanziell irrelevant.

EBIT –4,0 Mio. €: optisch hässlich, fundamental harmlos

Die Gründe sind sauber, einmalig, nicht‑strukturell:

+2,1 Mio. € einmaliger Effekt durch geänderte Bonusrückstellungen +76 neue Mitarbeiter (1.083 → 1.159) = +7 % Kapazitätsaufbau in einem Quartal Mehr Hardwareanteil in Projekten → drückt Marge, aber temporär

Wichtig: Der Vorstand bestätigt EBIT 53–58 Mio. € für 2026. Wenn Q1 ein strukturelles Problem hätte, wäre diese Guidance unhaltbar.

Interpretation: Das negative EBIT ist kein Warnsignal, sondern ein Saison‑ und Methodikeffekt.

Der Markt wird es kurzfristig bestrafen, aber fundamental ist es wertlos.

Auftragseingang 143 Mio. € (+90,7 %): das eigentliche Brett

Das ist der Game Changer dieses Quartals.

143 Mio. € Auftragseingang = 31 % des Jahresumsatzes in einem Quartal Fast doppelt so viel wie im Vorjahr Public Authorities = ~2/3 → genau das Segment, das die Bewertung trägt Auftragsbestand 337,7 Mio. € (+21 %) = ~70 % der Jahresguidance bereits „eingeloggt“

Interpretation: Das ist ein massiver Frühindikator für:

steigende Verteidigungs‑ und Sicherheitsbudgets europäische Grenzkontrollprojekte Defence‑Digitalisierung souveräne IT‑Infrastruktur

Der Markt unterschätzt traditionell, wie stark Secunet Auftragseingang → Umsatz → EBIT durchschleust.

Segmentanalyse: Defence & Space wird zum Wachstumsmotor

Defence & Space wächst mittlerer zweistelliger Bereich → strukturell höhere Margen, höhere Multiples Homeland Security stark → EU‑Grenzkontrollsysteme ziehen an Business Sector schwach → aber equity‑irrelevant

Interpretation: Die Wachstumsstory verschiebt sich klar Richtung Defence – genau der Bereich, der Secunet in die nächste Bewertungsdimension heben kann.

Ausblick bestätigt: das wichtigste Signal

Der Vorstand bestätigt:

Umsatz 460–500 Mio. € EBIT 53–58 Mio. € EBITDA 76–84 Mio. €

Ein Unternehmen, das nach –4 Mio. € EBIT den Jahresausblick unverändert lässt, sendet ein extrem starkes Vertrauenssignal.





Fazit

Q1 ist optisch schwach, fundamental irrelevant und strategisch ein Volltreffer. Der Markt bewertet Secunet so, als wäre EBIT strukturell beschädigt – während die Zahlen exakt das Gegenteil zeigen: Kapazitätsaufbau, Rekordpipeline, Defence‑Shift und ein Auftragseingang, der das Quartal komplett dominiert.

+90 % Auftragseingang ist das wahre Ergebnis dieses Quartals – und der Markt wird das später einpreisen.







