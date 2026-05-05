Biontech schließt Standorte - Bis zu 1.860 Jobs bedroht

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BioNTech Aktie

Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,18 % und einem Kurs von 82,30 auf Tradegate (05. Mai 2026, 12:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BioNTech Aktie um -9,85 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,86 %.

Die Marktkapitalisierung von BioNTech bezifferte sich zuletzt auf 20,22 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 144,13USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 132,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 155,00USD was eine Bandbreite von +66,14 %/+95,09 % bedeutet.