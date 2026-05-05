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    Biontech schließt Standorte - Bis zu 1.860 Jobs bedroht

    Für Sie zusammengefasst
    • Biontech plant Schließung mehrerer Produktionsstandorte
    • Bis zu 1.860 Arbeitsplätze könnten betroffen sein
    • Management in Mainz kündigte die Einschnitte an
    Biontech schließt Standorte - Bis zu 1.860 Jobs bedroht
    Foto: Sebastian Gollnow - dpa

    MAINZ (dpa-AFX) - Der Impfstoffhersteller Biontech plant die Schließung mehrerer Produktionsstandorte. Insgesamt bis zu 1.860 Stellen könnten von den Einschnitten betroffen sein, kündigte das Management des Biopharma-Unternehmens in Mainz an./glb/DP/mis

    BioNTech

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    ISIN:US09075V1026WKN:A2PSR2
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BioNTech Aktie

    Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,18 % und einem Kurs von 82,30 auf Tradegate (05. Mai 2026, 12:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BioNTech Aktie um -9,85 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,86 %.

    Die Marktkapitalisierung von BioNTech bezifferte sich zuletzt auf 20,22 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 144,13USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 132,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 155,00USD was eine Bandbreite von +66,14 %/+95,09 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu BioNTech - A2PSR2 - US09075V1026

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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um bevorstehende Quartalszahlen und deren Einfluss auf den Kurs, Unsicherheit wegen Führungswechsel, erwartete Pipeline‑Updates (Studien, BMS‑Kooperation, mögliche Meilensteinzahlungen) sowie die Interpretation zahlreicher Stellenausschreibungen als Zeichen für Industrialisierung und Umsatzpotenzial. Anleger sehen hohe Unsicherheit, hinterfragen Analystenschätzungen und diskutieren technische Marken und Bewertung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BioNTech eingestellt.

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    dpa-AFX
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