🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUniCredit AktievorwärtsNachrichten zu UniCredit

    Besonders beachtet!

    157 Aufrufe 157 0 Kommentare 0 Kommentare

    UniCredit Aktie legt am 05.05.2026 stark zu

    Am 05.05.2026 ist die UniCredit Aktie, bisher, um +7,51 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der UniCredit Aktie.

    Besonders beachtet! - UniCredit Aktie legt am 05.05.2026 stark zu
    Foto: andersphoto - stock.adobe.com

    UniCredit ist eine führende paneuropäische Bank mit starkem Fokus auf nachhaltige Finanzlösungen und einem umfassenden Dienstleistungsangebot in Europa. Hauptkonkurrenten sind BNP Paribas und Deutsche Bank. Ihre Stärke liegt in einem breiten Netzwerk in Mittel- und Osteuropa und einer fortschrittlichen digitalen Infrastruktur.

    UniCredit Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.05.2026

    Die UniCredit Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +7,51 % auf 67,96 zulegen. Das sind +4,75  mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die UniCredit Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,70 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 67,96, mit einem Plus von +7,51 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu EURO STOXX 50 Price Index!
    Long
    5.366,73€
    Basispreis
    4,94
    Ask
    × 14,09
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    6.240,91€
    Basispreis
    4,16
    Ask
    × 14,04
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Kurs der UniCredit Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -16,97 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +5,27 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,90 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von UniCredit -10,89 % verloren.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,70 % geändert.

    UniCredit Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,27 %
    1 Monat +0,90 %
    3 Monate -16,97 %
    1 Jahr +19,83 %
    Stand: 05.05.2026, 13:00 Uhr

    Informationen zur UniCredit Aktie

    Es gibt 2 Mrd. UniCredit Aktien. Damit ist das Unternehmen 105,71 Mrd.EUR € wert.

    Commerzbank macht Vortagesverluste wett nach Unicredit-Offerte


    Nach der offiziellen Übernahmeofferte der Unicredit haben die Aktien der Commerzbank am Dienstag mit plus 3,4 Prozent auf 35,19 Euro ihre Vortagesverluste fast wettgemacht. Für jede Commerzbank-Aktie bieten die Italiener 0,485 neue …

    Erholt - AB Inbev und Unicredit stark


    Europas wichtigste Aktienmärkte haben sich am Dienstag von den Vortagesverlusten erholt. "Insgesamt setzen die Investoren weiterhin auf die guten Ergebnisse als Stütze für den Aktienmarkt und fokussieren sich so weniger auf die Meldungen aus dem …

    UniCredit macht Druck: 6 Wochen bis zur Entscheidung über Commerzbank


    UniCredit-Chef Orcel startet mit der Übernahme-Schlacht gegen die Commerzbank. Allerdings kleidet er das in blumige Worte.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BNP Paribas (A), Banco Santander und Co.

    BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,28 %. Banco Santander notiert im Plus, mit +2,11 %. Intesa Sanpaolo notiert im Plus, mit +3,25 %. Societe Generale legt um +0,50 % zu Banco BPM notiert im Plus, mit +3,01 %.

    UniCredit Aktie jetzt kaufen?


    Ob die UniCredit Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur UniCredit Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    UniCredit

    +7,14 %
    +5,17 %
    +4,65 %
    -14,40 %
    +24,31 %
    +260,25 %
    +652,27 %
    +316,13 %
    +252,47 %
    ISIN:IT0005239360WKN:A2DJV6
    UniCredit direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! UniCredit Aktie legt am 05.05.2026 stark zu Am 05.05.2026 ist die UniCredit Aktie, bisher, um +7,51 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der UniCredit Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     