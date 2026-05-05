UniCredit Aktie legt am 05.05.2026 stark zu

Die UniCredit Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +7,51 % auf 67,96€ zulegen. Das sind +4,75 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die UniCredit Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,70 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 67,96€, mit einem Plus von +7,51 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

UniCredit ist eine führende paneuropäische Bank mit starkem Fokus auf nachhaltige Finanzlösungen und einem umfassenden Dienstleistungsangebot in Europa. Hauptkonkurrenten sind BNP Paribas und Deutsche Bank. Ihre Stärke liegt in einem breiten Netzwerk in Mittel- und Osteuropa und einer fortschrittlichen digitalen Infrastruktur.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Kurs der UniCredit Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -16,97 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +5,27 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,90 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von UniCredit -10,89 % verloren.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,70 % geändert.

UniCredit Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,27 % 1 Monat +0,90 % 3 Monate -16,97 % 1 Jahr +19,83 %

Informationen zur UniCredit Aktie

Stand: 05.05.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 2 Mrd. UniCredit Aktien. Damit ist das Unternehmen 105,71 Mrd.EUR € wert.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BNP Paribas (A), Banco Santander und Co.

BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,28 %. Banco Santander notiert im Plus, mit +2,11 %. Intesa Sanpaolo notiert im Plus, mit +3,25 %. Societe Generale legt um +0,50 % zu Banco BPM notiert im Plus, mit +3,01 %.

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Ob die UniCredit Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur UniCredit Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.